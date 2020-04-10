美国联邦医疗防护物资储备殆尽

美国卫生与公众服务部8日告诉媒体，美国国家应急药品战略储备项目库存中的N95级医用和外科口罩、面罩、防护服等医疗物资将近“耗尽”，而这些物资正是在一线救治新冠病毒患者的医护人员必需且急需的“个人防护用具”。

【库存将尽】

卫生与公众服务部向美联社记者证实，正在调配联邦储备中所有剩余的个人防护用具库存。

这一说法与当天早些时候国会众议院监督与改革委员会发布的报告内容相符。报告显示，联邦政府已向各州及县、市级地方政府分发联邦储备中大约90%的个人防护用具。

卫生与公众服务部发言人凯蒂·麦基奥说，联邦储备需要保留10%库存，以便支援联邦抗疫行动。

众议院监督与改革委员会主席、民主党人卡罗琳·马洛尼发表声明说，共和党籍总统唐纳德·特朗普领导的联邦政府让各州不得不在公开市场争抢紧缺医疗资源，州与州、各州与联邦政府互相竞价，以致推高关键物资价格。

马洛尼指责特朗普“没能让联邦紧急措施署及早介入（抗疫行动），没能任命一名领导全国危机应对的指挥官，也没能充分利用国会赋予总统动用《国防工业生产法》的权力，采办并分发关键物资。他必须立即采取行动弥补这些不足”。

美国各地医护人员普遍反映医院提供的个人防护用具严重不足，致他们暴露在新冠病毒感染风险中，妨碍救治患者的努力。不少州政府争取向国际市场订购物资，同时不断向联邦政府求援。但特朗普先前说，各州不应指望联邦储备纾解物资不足，只能把它当成“最后手段”。

【储备不足】

美国政府1999年创建国家应急药品战略储备项目，原本旨在避免电脑系统因“千年虫”问题大规模崩溃而出现的供应链短缺。

“9·11”恐怖袭击发生后，美国联邦储备规模得以扩充，以防范化学、生物、放射性和核武器袭击。国会2006年批准向这一项目注入资金，强化应对潜在大流感的能力。不过，美国三年后暴发H1N1禽流感疫情，耗用不少储备。

在美国暴发新冠疫情初期，联邦储备库存尚有大约1300万只N95级防护口罩，但与全美医院一线抗疫人员实际需求相比，只能算杯水车薪。按照规范，医护人员每接待一名传染病患者就需要更换一只口罩，但实际上大部分医护人员数天内只能分到一只口罩，不得不反复使用。

美联社报道，联邦采购合同记录显示，卫生与公众服务部3月12日首次下订单大批量采购N95口罩，同月21日订购更大批量口罩。但这些订单4月底才能到货，因而无法立刻转化为联邦储备。据估算，届时白宫新冠病毒应对工作组所预测的新增病例数量“峰值”已过。

特朗普否认联邦政府在筹措和分发医疗物资方面动作迟缓、存在不足。他5日回应相关媒体报道时说：“联邦紧急措施署和军方能够分发这么多物资是个奇迹，它们对各州的贡献极大。”（沈敏）（新华社专特稿）

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