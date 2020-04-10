“管家”上任三把火　白宫纷争或激化

美国白宫新任办公厅主任马克·梅多斯3月底正式就职，不到两周内推动系列人事调整，在白宫内部引发议论。

美国媒体报道，总统唐纳德·特朗普在新冠病毒疫情期间本就面临执政压力，而梅多斯的办事风格正激化白宫内部不同派别矛盾。

【人事调整频繁】

梅多斯3月31日辞去联邦众议员职务，正式出任特朗普的第四名白宫办公厅主任。

消息人士告诉彭博新闻社，梅多斯履新后迅速作出多项人事调整，部分决定引起争议。他上周迫使一名负责与国会联络的白宫资深顾问离职，本周又推动白宫新闻秘书斯蒂芬妮·格里沙姆主动请辞。

消息人士披露，梅多斯施压格里沙姆放弃现有职务，转任职务更低的通讯主管，后者拒绝并提出辞职。格里沙姆曾出任总统夫人梅拉尼娅的新闻主管，很快被“第一夫人”调回麾下，出任她的办公室主任。

消息人士判断，格里沙姆的职位调动7日仅由梅拉尼娅办公室正式公布，显现梅多斯的做法引起“第一夫人”不满。

此外，梅多斯私下质疑特朗普2016年竞选团队顾问杰茜卡·迪托“不具备团队精神”，后者不久决定辞职。迪托先前是特朗普女儿伊万卡在白宫的首选发言人。她辞职后伊万卡发表声明，称赞她“努力、聪慧、有天赋”。

消息人士称，梅多斯有意展现控制力，似乎希望确保“白宫每名成员遵循总统政治议程”。

【内部矛盾激化】

梅多斯的“雷霆”手段已打击白宫内部士气，让不少人担忧会有更多人离职。他们还担心，梅多斯没有充分了解白宫运作就大幅调整人事，可能带来麻烦。一个危险迹象是，已有人主动“投靠”梅多斯，“建议”这位新上司应该辞退哪些人。

彭博社报道，白宫内部近年屡现争斗，梅多斯的前任米克·马尔瓦尼也有不少政治对手，但总体维持过一段氛围相对和谐的时期。相比之下，梅多斯更愿意触碰“敏感议题”。

本月6日的一场白宫内部会议中，关系紧张的美国卫生与公众服务部长亚历克斯·阿扎与医疗保健和医疗补助服务中心主任西玛·维尔马发生严重争执，梅多斯介入并力挺阿扎。

梅多斯还主动参与联邦政府应对疫情的协调工作，致电多名共和党籍州长，要求他们改变抵制态度，立即执行“居家令”等防疫措施。

暂不清楚梅多斯致电是否获总统指示，因为特朗普本人公开同意各州自主决定是否实施“居家令”。一些州长虽然没有直接点名，但“回怼”梅多斯干预。有人“搬出”美国传染病专家安东尼·福奇，发“推文”说，“谢天谢地，他同意”各州抗疫措施不应“一刀切”。（徐超）（新华社专特稿）

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