意大利确诊病例超过14万例

新华社罗马4月9日电（记者陈占杰）意大利民事保护部门负责人、新冠病毒应急委员会专员博雷利9日说，截至当天18时，意大利累计新冠确诊病例增至143626例，比上一日增加4204例。

博雷利当天在例行新闻发布会上说，意大利死亡病例增至18279例，其中有105名医生殉职。治愈病例增至28470例，死亡病例和治愈病例分别比上一日增加610例和1979例。疫情最严重的北部伦巴第大区，累计死亡病例超过1万例，增至10022例。

在现有确诊患者中，有64873人在居家隔离，28399人在医院接受普通治疗，3605人在重症监护室接受治疗。其中，重症病例比上一日减少88例，是连续第六天下降；在医院接受普通治疗的人数连续第三天下降。

意大利全国医师联合会9日说，当天有9名医生去世，在此次疫情中殉职的医生增至105人。来自意大利高等卫生研究院的数据显示，在此次疫情中有超过13500名医护人员感染，约占全部感染人数的十分之一。

为防止疫情进一步蔓延，意大利3月10日起进入全国“封城”状态，并从3月12日起关闭全国除食品店和药店以外的所有商铺，从3月21日起关闭所有公园和其他公共场所。意大利总理孔特4月1日宣布，将“封城”措施的结束时间由4月3日推迟至4月13日。

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