美国护士筹款自购防护用品遭医院停职

美国一家医院一名护士以网上筹款方式为自己和同事采购新冠病毒防护用品，却遭所就职医院停职，理由是擅自购买和分发防护用品。

奥尔加·马蒂维斯卡娅在新泽西州纽瓦克贝丝·伊斯雷尔医疗中心重症监护室工作。这家医院有665张病床，收治196名新冠患者。

与新冠疫情中美国许多医院一样，纽瓦克贝丝·伊斯雷尔医疗中心医护人员口罩和防护服短缺。马蒂维斯卡娅与一些同事在一家筹款网站筹得1.2万多美元，继而网购大约500只口罩、4000副鞋套和150件防护服，缓解了燃眉之急。

然而，美国“为了人民”网站7日报道，院方4日要求马蒂维斯卡娅暂时停职，理由是她“在医院发放未经批准的医疗用品”。

马蒂维斯卡娅不愿对院方决定发表看法。然而，她的一些同事向这家网站披露，防护用品严重短缺，重症监护室护士经常没有N95口罩，只有普通医用外科口罩。对她们而言，救治新冠患者时用这种口罩，防护效果“像在脸上蒙一张纸巾”。一些非重症监护室的护士甚至要靠从院方领取的一只外科口罩支撑一周。防护服短缺，她们不得不重复使用。一名护士说，有时实在没有防护服，她们甚至不得不用病号服和床单凑合。

马蒂维斯卡娅的同事说，院方通报，有医护人员感染，但不披露感染人数和如何感染。

一些重症监护室的护士需要同时照看新冠肺炎患者和普通患者。由于不能勤换口罩和防护服，他们不仅有自身遭感染的风险，同时有把病毒传染给普通患者的可能。“我们感染病毒，而且传播病毒，”一名护士说。

院方告知医护人员，如果需要防护用品，就找医院设置的“指挥中心”。但一名护士说，向“指挥中心”求助时，“有时得到的是咆哮”。

院方称马蒂维斯卡娅6日恢复工作，但没有说明如何处置众筹所购防护用品、她的同事是否受到处分和上述护士所说短缺情况是否属实。院方在声明中说：“没有哪一个人、哪一家机构或医院能独立改变（防护用品）全球短缺现状。”

美国媒体报道，一些医院禁止医护人员采取措施自我保护或接受媒体采访，否则会受处分。密西西比州和华盛顿州先前发生医生向媒体曝光医院防疫安全措施不到位后遭解雇的事件。

在社交媒体“脸书”有160多万“粉丝”的祖宾·达马尼亚说，他一周能接到超过250名医护人员发送的私信，说医院没有提供足够防护用品、信息不透明或威胁医护人员。

美国罗格斯护理学校副教授阿琳·霍姆斯说，她虽然不清楚马蒂维斯卡娅自购防护用品的详细情况，但“非常惊讶”她受到处分。“如果医院不能提供必须的防护用品，她们有权做需要做的事。”（惠晓霜）（新华社专特稿）

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