“必须竭尽所能避免和减少污名化”

世界著名科学期刊《自然》杂志网站4月7日发表社论指出，在各国努力控制新冠病毒传播之际，少数政客却执意将一种病毒及其所致疾病与某个地方关联在一起，这是一种不负责任的行为，需要立即停止。

自疫情出现以来，大量美欧媒体、专家学者都认为，污名化做法没有任何科学依据，只会助长排外与种族主义、阻碍国际抗疫合作。

“不要把新冠病毒和特定人群或地方相提并论”

《自然》杂志这篇社论写道，世卫组织2015年正式发布指引，要求停止将病毒性疾病与疫情暴发的地区、地点或区域关联在一起，以减少污名化和恶劣影响。指引强调，病毒会感染所有人类，一旦发生疫情，所有人都有风险，无论他们是谁，无论他们来自哪里。

文章称，在各方努力遏制新冠病毒传播之际，少数政客却依然抱残守缺。执意将一种病毒及其所致疾病与某个地方关联在一起，是一种不负责任的行为，需要立即停止。传染病流行病学家亚当·库卡斯基在今年2月出版的《传染的规则》一书中提醒人们：“历史表明，大流行会导致一些群体被污名化，这就是为什么我们所有人都要谨言慎行。”

文章表示，许多国家领导人都希望听取专家的科学意见，据此采取行动应对新冠肺炎疫情大流行，挽救生命。在术语方面，专家的意见很明确：“我们必须竭尽所能避免和减少污名化；不要把新冠病毒和特定人群或地方相提并论；病毒不会歧视——我们所有人都有风险。”

《自然》杂志还承认，曾在世卫组织为新冠病毒提供正式命名前，错误地将新冠病毒与武汉和中国直接关联在一起。对此，《自然》杂志表示：“我们当初的做法确实有误，我们愿为此承担责任并道歉。”

“在恐惧和危险面前，需要团结、人道主义、牺牲和希望”

《自然》文章还指出，如果不自觉抵制污名化，可能会造成排外主义和种族歧视等严重后果。文章写道：“显而易见，自新冠肺炎疫情发生以来，世界各地的亚裔成为种族主义攻击的对象，产生了难以计数的人力代价，包括对他们身心健康和谋生方式造成的损失。”

据多家美国媒体报道，自疫情出现以来，全美各地出现了大量因疫情而歧视乃至攻击亚裔的事件。美国亚太政策与规划委员会3月19日启动一项在线调查，截至4月3日，已收到超过1100份直接针对亚裔美国人的歧视报告。

美国反诽谤联盟、美国全国亚裔美国人委员会以及其他258个团体此前致信众议院两党领袖，敦促国会采取切实措施，以遏制种族主义、仇外情绪和错误信息。纽约州州长科莫发表声明称，已下令当地仇恨犯罪特别工作组调查对一名亚裔女性疑似因疫情相关歧视而遭受人身攻击事件。科莫强调，“没有任何证据表明亚裔对新冠病毒的传播负有任何额外责任”“在困难时期，我们需要更加紧密地团结在一起。”华盛顿州卫生部门专门设计了“减少污名化”专题链接，强调关于疫情的错误信息会造成恐惧和敌意，使每个人更难保持健康，并建议公众一旦知悉任何有侮辱性或骚扰性的评论或错误信息，都应大声说出来。

《自然》文章还着重提到，污名化行为可能对各国科研事业发展造成影响。“如果新冠病毒引起的污名化导致亚洲年轻人离开校园，缩短教育时间，放弃自己和他人的机会，让科研环境每况愈下。在这个世界依赖科研寻求出路之际，这将不啻为一个悲剧。”文章指出，一个多样性的校园也是改进政策和体制所必不可少的，只有这样，才能让高校以及研究成果发表变得更具包容性。

《纽约时报》此前也发表社论指出，无论新冠病毒有多少神秘之处，“病毒不分种族和国籍”这一点不需提醒。认为中国人或任何其他国家的人对病毒传播负有责任，或认为他们更有可能是病毒携带者，这是愚蠢和恶意的。文章强调，“在恐惧和危险面前，需要团结、人道主义、牺牲和希望，而不是歇斯底里或仇恨。”

“关于任何疾病的来源，任何地方都有可能”

在国际科学界看来，中国是首先向世卫组织报告新冠肺炎疫情的国家，但不代表病毒源自中国。流行性疾病可能在世界上任何地区、国家、城市首先暴发，但其源头在哪里是一个严肃的科学问题，应该交由科学家和医学专家去研究。目前病毒溯源工作仍在进行中，尚无定论。世卫组织卫生紧急项目负责人迈克尔·瑞安指出，“关于任何疾病的来源，任何地方都有可能。冠状病毒在全世界都存在。重要的是我们不要去责怪其地理来源，而是关注如何应对及遏制病毒。”美国乔治敦大学传染病专家丹尼尔·卢西提出，考虑到病毒潜伏期等因素，首个新冠病毒感染者可能在2019年11月或更早时候就已经出现了。

美国有线电视新闻网6日报道称，目前科学家们正跨越国界联合起来谴责与新冠肺炎疫情相关的各种阴谋论。接受采访的多位病毒专家都说，目前任何声称知道新冠病毒来源的人，都只是在猜测。

美国《国家利益》网站发表文章指出，有关新冠病毒来源的说法，目前并没有得到证实。文章称，一个关键问题是，冠状病毒的突变率是十分复杂的。更复杂的是，还很有可能存在中间宿主。

3月17日，一个来自美国、澳大利亚、英国等多国科学家组成的研究团队在《自然医学》杂志上发表文章，驳斥了此前一些阴谋论者散布的所谓新冠病毒是在实验室制造的说法。斯克利普斯研究所免疫学和微生物学副教授、该研究的通讯作者克里斯蒂安·安德森指出，通过比较已知的各种冠状病毒毒株的基因组序列数据，可以确定目前出现的这种新型冠状病毒起源于自然过程。

（本报华盛顿4月9日电）

《 人民日报 》（ 2020年04月10日 16 版）

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