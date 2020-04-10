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中国铁建赴尼日利亚防疫工作组出发

2020年04月10日05:42  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京4月9日电  （记者陆娅楠）中国铁建赴尼日利亚防疫工作组已于8日凌晨搭乘尼日利亚和平航空公司飞机远赴非洲，前往尼日利亚阿布贾，为驻尼员工提供防疫指导，并与尼方分享经验。

　　防疫工作组成员中包括12名医护人员，专业涵盖感染科、呼吸科、检验科、重症科、护理科、心脏内科、神经内科、普通外科、麻醉科等医学专科，部分专家具有较为丰富的新冠肺炎防疫和诊断救治经验。

　　据介绍，此次包机携带了协助尼日利亚采购的防疫物资，包括一次性普通和医用口罩、防护服、防护眼镜、防护面罩、医用橡胶手套、电子测温计等防疫用品，必备药品，核酸检测试剂、核酸检测仪、呼吸机、移动X射线拍片机、消毒机、制氧机、生命监护仪等核心设备。

　　中国铁建赴尼日利亚防疫工作组由中国铁建所属的中国土木牵头，协同所属的中铁十七局中心医院组成。其中，中铁十七局中心医院重症医学科副主任王瑞敏，刚刚结束一个多月的援鄂救治工作，“救死扶伤是我的职责。一定将在武汉优抚医院开展诊疗的救治经验用好。”

　　在尼日利亚工作期间，工作组将本着“关爱员工、同心战疫”的主旨，主要为中国铁建驻尼员工提供防疫指导和必要的紧急医疗救护任务，努力降低当地医疗资源负担，还将开通电话及微信渠道，通过中资企业商会为华侨华人提供力所能及的咨询指导，此外应尼方需求，还将与尼方医疗团队分享防疫经验。


　　《 人民日报 》（ 2020年04月10日 03 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)
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