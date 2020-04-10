“感谢中国为这场全球斗争作出的贡献”（患难见真情 共同抗疫情）

当地时间4月8日，委内瑞拉总统马杜罗在总统府观花宫举行疫情防控领导委员会会议并会见中国援助委内瑞拉抗疫医疗专家组。马杜罗强调，在抗击疫情的斗争中，“委内瑞拉很需要中国的帮助”，“中国与委内瑞拉人民的友谊是一种具有人文关怀的、深厚的情谊”。

自当地时间3月30日抵达委内瑞拉以来，中国专家组接连考察委多个疾控、医疗、检测机构，保持每日与委政府、疾控部门和医疗专家交流抗疫策略，分享中国抗疫经验。根据委内瑞拉和周边国家疫情形势变化，中国专家组考察后提出，确诊病人应进行隔离治疗，杜绝家庭传染，防止社区感染。这一建议引起委方高度重视。马杜罗4月7日宣布，自当晚24时起，委100%收治确诊病人，切断传染链。据委卫生部统计，目前已确诊的165名病人中，40人实行居家隔离治疗，2人在酒店隔离治疗。委卫生部部长阿尔瓦拉多向马杜罗汇报时说，在中国专家组的指导下，委医疗机构开始使用在中国已被证明行之有效的诊疗方案。

4月7日，中国专家组来到委首都加拉加斯西区的一家医院。这是加拉加斯收治新冠肺炎患者的定点医院，设有呼吸重症监护病房。专家组进入隔离病房会诊了一名新冠肺炎重症患者，就患者目前的治疗、护理以及后续治疗方案进行了详细讨论。陪同专家组考察的委内瑞拉卫生部副部长马林说，在中方专家积极帮助下，委方正走在正确的防疫道路上。

如何在人员集中场所进行防疫也是委各相关机构高度关注的问题。在中国专家组建议下，委疾控部门和军警开始进一步强化社会隔离措施，关注防疫细节，在部分地区实施宵禁。

考察过程中，中国专家组发现委方已经在防控方面借鉴了很多中国举措，防控总体很见成效。专家组组长黄茂说：“委内瑞拉建立了全国疑似症状网络自主上报系统，民众上报疑似症状后马上会有医生上门做筛查并进行快速检测，这个方法非常好。”委政府推进的“深入社区计划”为疫情监控建立了较完整的防控体系。

委外长阿雷亚萨在多个场合表示：“中国专家组的经验和科学知识将拯救委内瑞拉人民的生命。得到中方指导，我们能制定更优秀的抗疫战略。” 在得知武汉解除离汉通道管控措施后，马杜罗发表电视讲话时表示，这表明中国已取得国内抗疫斗争的阶段性胜利。“感谢中国为这场全球斗争作出的贡献，中国为全世界树立了榜样。现在中国正在向各国提供帮助，成为世界抗疫斗争的重要支撑。”

（本报加拉加斯4月9日电）

《 人民日报 》（ 2020年04月10日 03 版）

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