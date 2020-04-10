破坏团结合作就是阻碍抗击疫情（钟声）

试图弱化世界卫生组织等多边机构作用、破坏全球卫生治理体系的举动，是对人类生命安全和身体健康的极不负责任

这是国际社会最需要团结合作抗击疫情的关键时刻，但西方一些政客将疫情政治化的丑陋表演却没完没了。近来，他们罔顾事实，企图将本国抗击疫情不力归咎于世界卫生组织“搞砸了”，甚至威胁暂停向世卫组织缴纳会费。可是人们都能明白，内因是根本，无论他们如何诿过于世卫组织，都遮掩不住其自身的结构性痼疾。

世卫组织在抗击疫情国际合作中发挥的领导作用有目共睹。新冠肺炎疫情发生以来，世卫组织在谭德塞总干事领导下，积极履行职责，秉持客观科学公正的立场，为协助各国应对疫情、推动国际抗疫合作发挥了重要作用。世卫组织支持各国的应对能力建设，与伙伴合作提供疫情准确信息并打击信息犯罪，努力确保为一线卫生工作者提供必要的医疗设备，努力培训和动员卫生工作者，协调加速和疫情有关的研发。世卫组织所付出的努力，正是当前世界所急需的，也得到了国际社会普遍认可和高度赞誉。正如联合国秘书长古特雷斯所说，世卫组织必须得到支持，支持世卫组织的工作对于全球战胜疫情至关重要。

西方一些政客在世卫组织公正性问题上大做文章，无端指责，但在事实面前根本站不住脚。世卫组织根据公平、客观、中立原则为所有人提供服务，面向全世界发布50份技术指导，向133个国家运送200多万件个人防护装备、与90多个国家共同努力寻找有效治疗方法。世卫组织帮助全世界最需要帮助的人们，恰恰是专业主义和国际人道主义精神的体现。“他们（世卫组织）对数据的了解非常透明。他们每日通话，非常清楚这种疾病的严重性，以及国际社会必须如何应对。”美国哈佛大学公共卫生教授阿希什·贾哈表示。美国国家过敏症与传染病研究所主任福奇也认为，世卫组织在谭德塞总干事领导下“做得很好”。南非总统拉马福萨直言，在这场前所未有的全球公共卫生危机期间，世卫组织和谭德塞总干事“展现的非凡领导能力是不容低估的”。良知告诉人们，那些脱离事实抹黑世卫组织的行径都是丧失公正心的表现，同国际社会的公论完全不符。

当然，西方一些政客的字典已没有“公正”二字。他们不思以科学和专业的态度加紧改进防控措施，只是为了谋取政治私利而打着灯笼到处寻找“替罪羊”，沉迷于政治豪赌。事实上，越来越多人正在质疑那些政客为何不肯把时间和精力用在挽救更多生命上。

突发公共卫生事件是全球性挑战，没有一国能够独善其身。世卫组织成立的初衷正是为了完善全球卫生治理，帮助世界各国应对公共卫生安全挑战。试图弱化世界卫生组织等多边机构作用、破坏全球卫生治理体系的举动，是对人类生命安全和身体健康的极不负责任。破坏团结合作就是阻碍抗击疫情，这是人命关天的大事，人们必须高度清醒和警惕。

《 人民日报 》（ 2020年04月10日 03 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)