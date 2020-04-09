蓬佩奥再次抹黑中国 中方：污蔑指责别人赶不走病毒

人民网北京4月9日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持例行记者会。

记者会实录如下：

中国日报记者：据报道，芬兰政府官员8日称，7日从中国广州运来的一批医用口罩和呼吸器面罩经检测后未能达到在医疗环境中使用的标准。有报道称其他欧洲国家从中国订购产品时也遇到类似问题。中方对此有何回应？

赵立坚：我们注意到了有关报道。经中方有关部门初步了解，相关物资由芬兰方面通过中间商自行商业采购，并以非医用口罩名义向中国海关申报出口，我们将进一步核实有关情况。希望外界在事实没有调查清楚之前，不要轻易下结论。

在当前全球抗疫形势下，中方急各国之所急，克服自身困难，有关企业加班加点、夜以继日，积极为国际社会提供各种防疫物资。我们一贯高度重视出口产品质量。近期，中方有关部门出台了更加严格的监管措施，要求有关医疗物资出口企业在向海关报关时，必须提供书面或电子声明，承诺出口产品已经取得中国医疗器械产品注册证书，符合进口国或地区的质量标准要求。

香港中评社记者：请问中方目前向哪些国家派遣了医疗专家组？选择这些国家的标准和考虑是什么？有评论认为，中国希望通过这种方式向外国输出“中国模式”的治理方法。对此你有何回应？

赵立坚：截至目前，中国向意大利、塞尔维亚、柬埔寨、巴基斯坦、伊朗、伊拉克、老挝、委内瑞拉、菲律宾、缅甸共10个国家派出了12批医疗专家组，帮助他们抗击本国新冠肺炎疫情。中方专家组成员同当地医护人员交流抗疫经验，帮助他们提高疫情防控和诊疗能力，提振共同战胜疫情的信心，得到有关国家政府和人民的一致好评。

中方这么做，是出于投桃报李的情谊，是出于国际人道主义精神，更是为了践行人类命运共同体的理念。我们从来不会在朋友有难时袖手旁观、避而远之，更不会在伸出援手时夹杂私利、挑三拣四。守望相助、齐心协力、同舟共济、共克时艰，就是中方同国际社会一道，坚决打好打赢疫情防控全球阻击战的初心和目标，这一目标始终未变。

面对这场突如其来的全球公共卫生危机，没有任何国家可以独善其身，国际社会比任何时候都更需要团结与合作。中方坚决做好本国疫情防控，加强国际抗疫合作，积极参与全球卫生治理，这是责任，更是担当，符合国际社会共同利益和全人类福祉。中国从不向谁“输出”中国模式，也从未要求谁“抄中国作业”。中方愿继续秉持人类命运共同体理念，集各方之力，汇各方之智，同各方分享交流防控有益的做法，有效开展联防联控，积极支持世界卫生组织等国际组织发挥作用，坚决阻遏疫情全球蔓延，直至迎来国际抗疫的最终胜利。

英国广播公司记者：你能否证实中俄陆路边境口岸已全部关闭了？如属实，是只关闭客运通道，还是货物通道也关闭了？有报道称，一些确诊新冠肺炎的中国公民从俄罗斯返回中国，中方是否感到担忧？

赵立坚：据中国驻俄罗斯使馆了解，根据俄方防疫统一安排，3月28日—4月30日所有在俄居民应居家自我隔离。近日，中国驻俄使馆从中俄两国有关主管部门获悉，中俄陆路边境口岸客运通道目前已全部临时关闭。中国驻俄使馆已提醒在俄中国公民密切关注上述信息，遵守俄方有关防疫规定，做好自我隔离，加强自我防护，避免长途旅行，科学应对疫情。

外交部和中国驻俄使领馆高度重视所有在俄中国公民人身安全和身体健康。疫情发生以来，始终同在俄中国公民保持密切联系和沟通，及时了解他们的情况和需求，为他们排忧解难。同时中方也和俄方保持密切沟通与协调，维护中国公民的生命安全和身体健康。我们将继续尽全力为在俄中国公民生活和防疫提供全面帮助。

追问：那么货物仍可过境，是吗？

我能告诉你的是，中俄陆路边境口岸客运通道目前已全部临时关闭，目前我没有更多补充。

追问：是俄方决定临时关闭并通知中方的吗？

我刚才已经说了，中国驻俄使馆从中俄两国有关主管部门获悉有关情况。

今日俄罗斯记者：受疫情影响，仍有很多在俄罗斯的中国公民希望返回中国。中方是否计划组织包机从俄罗斯接回中国公民？

赵立坚：中国政府高度重视在俄中国公民的健康安全，将同俄方保持密切沟通，敦促俄方在居留、就医等方面为我公民提供便利和保障。驻俄使领馆与在俄中国公民密切联系，积极向他们提供领事保护与协助，帮助他们妥善应对疫情。目前，中俄间保留有正常商业航班。

中俄双方还在通过外交渠道保持沟通，目前我没有进一步可以提供的消息。

中央广播电视总台央视记者：有媒体报道，近期广东等地在新冠肺炎疫情防控过程中出现了一些针对非洲人的歧视性做法。中方对此有何评论？

赵立坚：新冠肺炎疫情暴发以来，中国和非洲国家始终相互支持、携手抗疫。前一段，在中国人民抗击疫情的关键时候，非洲国家和人民给予有力声援和支持，我们铭记在心。当前，我们非常关心非洲疫情发展，中国从政府到民间都在积极行动，向非洲兄弟提供力所能及的帮助。面对疫情的严峻考验，中国和非洲国家比以往任何时候都更加团结，展现了患难与共的兄弟情谊。

关于你提到的问题，我们也注意到了相关报道。我要强调的是，中国政府对所有外国在华人员一视同仁，反对任何针对特定人群的差异性做法，对歧视性言行更是零容忍。

当前，世界各国为应对疫情都采取了一系列管控措施。中国抗疫面临的最紧迫任务就是防止境外输入和境内反弹，这需要中国公民和外国在华人员的共同理解、支持与配合。至于在实施有关举措过程中出现的一些情况和误解，我们高度重视，将敦促相关方面改善工作机制和方法，同时也希望所有在华外国人严格遵守当地防疫规定，配合和支持中方做好疫情防控工作，通过共同努力，赢得抗击疫情的最终胜利。

澎湃新闻记者：美国国务卿蓬佩奥8日接受媒体采访时称，新冠病毒始于中国武汉，美方当时试图到中国进行调查，但未能成功。隐藏数据、混淆视听、惩罚说真话的人，这在任何一个国家都是不可接受的。危机时刻显示保持信息透明度的重要性以及美式自由民主的价值。中方对此有何回应？

赵立坚：对于蓬佩奥先生的有关言论，我愿作几点回应：

第一，中国是首先向世卫组织报告新冠肺炎疫情的国家，但不代表病毒源自武汉。流行性疾病可能在世界上任何地区、国家、城市首先暴发，但其源头在哪里是一个严肃的科学问题，应该交由科学家和医学专家去研究。4月8日，武汉在关闭76天后重启，增进了各国战胜病毒的信心。越来越多的人认识到，中国方案行之有效，中国经验值得借鉴。任何负责任的国家都会坚决反对以任何方式将病毒标签化的无理做法。

第二，“中国疫情隐瞒论、不透明论”毫无根据。我们已经用时间线方式多次介绍了中美沟通的详细情况。疫情发生后，中国第一时间向世界卫生组织报告疫情，第一时间同世界各国分享新冠病毒基因序列，第一时间开展疫情防控专家国际合作，得到了国际社会的普遍积极评价。

美方从中方获取疫情信息和数据的渠道是畅通的。今年1月底，中国疾控中心等研究团队在《新英格兰医学杂志》、《柳叶刀》杂志等国际医学权威期刊上发表文章，向世界介绍了中国科学家关于新冠肺炎流行病学特征的研究成果。2月，美国疾控中心和美国国立卫生研究院的科学家参加了中国—世卫组织联合专家考察组，通过实地考察全面了解了中国疫情形势和防控工作。美国国家过敏症和传染病研究所所长福西博士表示，美方研究人员正是利用中方分享的病毒基因组，才研发出疫苗的。中方已经做了我们能做的和该做的事，至于美方是否充分和有效利用了中方争取的宝贵时间和提供的重要信息，是否及时采取了防控病毒的措施，相信历史自有公断。

第三，对中国污名化的行径不得人心。病毒不分国界，不分种族，也不会区分社会制度。任何国家都应该始终把人的生命权和健康权放在首位，并为本国人民提供足够和有效的保障。在中国共产党领导下，中国抗疫斗争取得巨大成效。污蔑和指责别人是赶不走病毒的。我们希望美国人民也能早日战胜疫情，希望美国人民能够抵制个别政客将疫情政治化、污名化中国、转移视线、推卸责任的狭隘做法。

北京日报记者：4月8日，总部位于荷兰海牙的禁化武组织技秘处“调查鉴定组”出台首份报告，认定叙利亚军方实施了2017年3月发生在叙利亚拉塔梅纳地区的三起化武袭击事件。中方对此有何评价？

赵立坚：中方注意到这份报告。我愿借此机会重申，中方一贯坚决反对任何国家、任何组织、任何个人在任何情况下、出于任何目的使用化学武器，支持禁化武组织根据禁化武公约规定，对可能使用化学武器的事件开展全面、客观、公正的调查，得出经得起历史和事实检验的结论。

同时我们也认为，上述“调查鉴定组”的成立不符合禁化武公约的规定，其所开展的工作没有体现全面、客观、公正的原则，更谈不上得出经得起历史和事实检验的结论。包括中方在内不少国家从一开始就反对建立“调查鉴定组”，我们的立场没有改变。某些国家出于地缘政治目的，强行推动成立这个机制，导致叙利亚化武问题被进一步政治化，引发禁化武公约缔约国陷入更大分裂，中方对此深感关切。

我们呼吁有关国家严格遵循禁化武公约规定，通过对话弥合分歧，妥善处理叙利亚化武问题，维护禁化武公约的权威，不要做有可能进一步损害中东地区和平稳定的事。

塔斯社记者：中国—中东欧国家领导人会晤将于何时举行？日程是否有变？

赵立坚：当前新冠肺炎疫情正在包括欧洲在内的全球各地扩散蔓延，各国集中精力做好疫情应对工作仍是当务之急。中方将继续与中东欧国家共同努力，在抗击疫情方面相互支持。

关于2020年中国—中东欧国家领导人会晤的时间，中方将同有关方面保持沟通。

英国广播公司记者：确实有很多科学家认为，中方及时向世卫组织分享了新冠病毒基因组序列信息，并为国际社会抗疫作出巨大贡献。但你是否认为，中方要对在疫情暴发初期出现的问题进行反思呢？武汉市长也表示，当时对疫情信息披露不及时，因为这必须获得授权。有评论认为，武汉当地在疫情发生初期存在“隐瞒”信息的情况。你对此有何评论？

赵立坚：中方始终本着公开、透明、负责任的态度，及时向世卫组织以及有关国家和地区通报疫情信息，得到国际社会充分肯定、高度评价和普遍赞誉。

所谓“中方隐瞒疫情论”是不客观、不公正的。疫情发生后，中国人民团结一心，众志成城，奋力抗击疫情，为全世界抗疫斗争赢得了宝贵时间，作出了重要贡献。新冠病毒是一种全新的病毒，人们对它的了解有一个过程，并不存在所谓的“隐瞒”。

新华社记者：据报道，在《俄美关于进一步削减和限制进攻性战略武器措施的条约》签署10周年之际，俄联邦安全会议副主席梅德韦杰夫8日发表文章称，条约失效将对国际安全带来严重后果。俄罗斯外交部发表声明，希望美国尽快就延长条约作出回应。中方对此有何评论？

赵立坚：《新削减战略武器条约》（“新START条约”）作为美俄间仅存的重要双边核裁军安排，延期问题备受国际社会关注。这个问题不仅牵动俄美战略安全关系，也事关全球战略稳定。中方支持俄美就新START条约保持对话，尽早实现条约延期，促进国际和平与安全。同时，作为一项原则，美俄拥有全世界90%以上的核武器，有义务按照国际社会的共识，包括联大决议等联合国文件要求，切实履行核裁军特殊、优先责任，在维护新START条约的同时，进一步大幅削减核武库。

路透社记者：世卫组织总干事表示，台湾方面一直对其进行种族主义攻击，对此他予以强烈谴责。中方是否赞同总干事的说法？

赵立坚：中方反对任何借疫情搞政治化、污名化的行为，强烈谴责针对谭德塞总干事的人身攻击和种族主义言行。

世界卫生组织在谭德塞总干事带领下，积极履行自身职责，秉持客观科学公正立场，为协助各国应对疫情、推动国际抗疫合作发挥了重要作用，得到国际社会普遍认可和高度赞誉。中方支持世界卫生组织在全球抗疫合作中继续发挥领导作用。

新冠肺炎疫情发生以来，台湾民进党当局上窜下跳，肆意进行政治操弄，持续炒作台所谓参加世界卫生组织和世卫大会问题，其真实目的是“以疫谋独”。我们对此坚决反对，他们的图谋绝不会得逞。

中央广播电视总台国广记者：昨天你发布了中国抗疫医疗专家组赴缅甸的消息，能否介绍专家组在缅甸将开展哪些工作？

赵立坚：中方派遣的抗疫医疗专家组一行12人昨天已经抵达缅甸仰光。中国驻缅甸大使和缅甸卫生和体育部部长赴机场迎接专家组。缅方表示，中方在缅方急需帮助的时候伸出援手，这是缅中胞波友谊的象征。在抗击新冠疫情方面，中国经验值得学习借鉴。相信中方的帮助将提升缅方疫情防控、诊疗等方面的能力，为尽早控制和战胜疫情作出贡献。

据了解，专家组此行将与缅方分享中国抗疫经验，双方将在医疗救治、疫情防控及实验室检测等方面进行交流，并对相关人员进行指导和培训。中方捐赠的一批防护用品、医疗设备等抗疫物资也随机抵达。

中缅合作抗击疫情，体现了中缅胞波情谊和患难与共、守望相助的命运共同体精神。在中方抗击疫情过程中，我们得到了来自缅甸各方的支持和帮助，中国政府和人民铭记在心。中方愿继续根据缅方抗疫实际需要，提供力所能及的帮助。我们愿同缅方一道努力，共同战胜疫情，并推动中缅关系向前发展。

深圳卫视记者：我们注意到，这两天美国方面就世卫组织的公正性问题对后者进行指责，世卫组织也作出了回应。昨天，联合国秘书长发言人表示，古特雷斯秘书长认为世卫组织对于全球赢得抗击疫情胜利至关重要。中方有何评论？

赵立坚：新冠肺炎疫情发生以来，世界卫生组织在谭德塞总干事领导下，积极履行自身职责，秉持客观科学公正的立场，为协助各国应对疫情、推动国际抗疫合作发挥了重要作用，得到国际社会普遍认可和高度赞誉。近期，联合国秘书长及非盟、法国、卢旺达、埃塞俄比亚等多国政要和国际组织负责人都公开表示支持世卫组织，认为当前国际社会应该加强抗疫合作。

刚刚结束的二十国集团领导人特别峰会发表声明强调，要完全支持并承诺进一步增强世界卫生组织在协调国际抗疫行动方面的职责。中方将一如既往坚定支持世界卫生组织工作，支持世卫组织在全球抗疫合作中继续发挥领导作用。

当前，疫情正在全球蔓延，国际社会最需要的是坚定信心、齐心协力、团结应对。希望各国能够同舟共济、守望相助，携手赢得这场人类同重大传染性疾病的斗争。

(责编：刘洁妍、杨牧)