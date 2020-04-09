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外交部：中国从不“输出”中国模式，也从未要求“抄作业”

2020年04月09日19:34  来源：人民网-国际频道
 

人民网讯 据“外交部发言人办公室”消息，在4月9日外交部例行记者会上，有记者问：请问中方目前向哪些国家派遣了医疗专家组？选择这些国家的标准和考虑是什么？有评论认为，中国希望通过这种方式向外国输出“中国模式”的治理方法。对此你有何回应？

赵立坚：截至目前，中国向意大利、塞尔维亚、柬埔寨、巴基斯坦、伊朗、伊拉克、老挝、委内瑞拉、菲律宾、缅甸共10个国家派出了12批医疗专家组，帮助他们抗击本国新冠肺炎疫情。中方专家组成员同当地医护人员交流抗疫经验，帮助他们提高疫情防控和诊疗能力，提振共同战胜疫情的信心，得到有关国家政府和人民的一致好评。

中方这么做，是出于投桃报李的情谊，是出于国际人道主义精神，更是为了践行人类命运共同体的理念。我们从来不会在朋友有难时袖手旁观、避而远之，更不会在伸出援手时夹杂私利、挑三拣四。守望相助、齐心协力、同舟共济、共克时艰，就是中方同国际社会一道，坚决打好打赢疫情防控全球阻击战的初心和目标，这一目标始终未变。

面对这场突如其来的全球公共卫生危机，没有任何国家可以独善其身，国际社会比任何时候都更需要团结与合作。中方坚决做好本国疫情防控，加强国际抗疫合作，积极参与全球卫生治理，这是责任，更是担当，符合国际社会共同利益和全人类福祉。中国从不向谁“输出”中国模式，也从未要求谁“抄中国作业”。中方愿继续秉持人类命运共同体理念，集各方之力，汇各方之智，同各方分享交流防控有益的做法，有效开展联防联控，积极支持世界卫生组织等国际组织发挥作用，坚决阻遏疫情全球蔓延，直至迎来国际抗疫的最终胜利。

(责编：刘洁妍、杨牧)
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