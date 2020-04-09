原标题：综述：欧洲疫情尚不稳定 欧盟延长限制措施

新华社法兰克福4月8日电综述：欧洲疫情尚不稳定 欧盟延长限制措施

新华社记者

近日，欧洲有几个国家单日新增新冠确诊病例一度有所减少，但尚未形成持续稳定的“降温”态势。尽管民众期盼解除社会限制措施，但各国政府以及欧盟担忧疫情反复，对解禁持谨慎态度。

世界卫生组织欧洲区域办事处主任克卢格8日在丹麦哥本哈根表示，目前尚未到放松管制之时，欧洲各国应共同加倍努力，以遏制病毒传播。

疫情尚不稳定

克卢格指出，欧洲仍是新冠肺炎“大流行”的中心。根据世卫组织统计，截至欧洲中部时间8日10时（北京时间16时），欧洲地区新增确诊病例33881例，累计确诊720219例；新增死亡4904例，累计死亡57369例。

西班牙卫生部8日发布的数据显示，该国24小时新增确诊病例数和死亡病例数双双回升。意大利、德国、法国、英国的单日新增确诊病例数也出现回升。瑞典公共卫生局8日表示，瑞典的感染人数似乎又回到了从前的增长水平。

当天，波兰新增死亡病例30例，为疫情暴发以来最多的一天。罗马尼亚卫生部长表示，罗马尼亚还需2至3周才会到达疫情顶峰。匈牙利专家表示，匈牙利境内疫情大规模暴发难以避免。

不过，也有部分国家出现转机。比利时国家公共卫生研究所8日发布公报说，过去24小时内，比利时共有524名患者治愈出院，487人住院治疗，累计住院人数首次出现下降。

意大利民事保护部门负责人、新冠病毒应急委员会专员博雷利指出，意大利累计治愈病例的近半数发生在最近10天内。治愈患者的比例继续增加，接受重症监护的患者缓慢持续减少。

限制措施延长

在疫情形势尚不稳定的情况下，欧盟和法国等分别出台延长相关限制措施的决定。

欧盟委员会8日提议，将入境申根区有关国家的限制延长至5月15日，以进一步减缓疫情传播。届时根据疫情状况再作下一步决定。

法国总统府当晚发布消息称，原定于4月15日到期的全国“禁足令”将再度延长，总统马克龙将在13日通过电视讲话介绍具体情况。

立陶宛政府当天宣布将全国隔离管控状态延长两周至4月27日，并规定从4月10日起民众在公共场所必须戴口罩或遮住口鼻。

谨慎谋划解禁

3月份以来的各种禁令对欧洲经济和民众生活持续造成影响。当前，一些国家已开始为解除禁令寻找论据，并谨慎谋划解禁后的配套措施。

法国免疫学家、新冠疫情科学委员会负责人让-弗朗索瓦·德尔弗雷西8日表示，根据目前已知状况，可以开始讨论解禁后的策略，而随着解禁到来，必须在民众中普及戴口罩。

丹麦已决定从4月15日起“逐步、有控制”放开部分管制。其中，日托中心、幼儿园和小学在首批开放名单中。然而，丹麦国家血清研究所警告说，放开管制意味着感染和入院人数增加，对丹麦医疗系统的压力可能在5月中旬达到峰值。

奥地利总理库尔茨8日表示，民众必须尽快适应新的“常态”，在坚持遵守出行限制、保持距离、戴口罩等防控措施前提下逐步恢复正常的经济社会生活。

当天，克罗地亚内政部已允许各地农贸市场恢复营业，但要求其严格遵守消毒限流等措施。斯洛文尼亚经济发展与技术部建议在复活节后逐步放松对零售业和服务行业的限制。立陶宛政府表示，复活节后可能在确保安全的情况下放宽一些管控措施，首先考虑让小企业恢复经营。（执笔记者：沈忠浩；参与记者：林晶、李洁、左为、陈晨、张家伟、和苗、张章、林惠芬、袁亮、潘革平、王子辰、郭明芳、于涛、高磊、谢宇智、彭立军、张修智、蒋雪、石中玉、朱昊晨）

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