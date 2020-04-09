原标题：特写：请不要把新冠病毒政治化——记一场特别的世卫组织记者会

新华社日内瓦4月8日电 特写：请不要把新冠病毒政治化——记一场特别的世卫组织记者会

新华社记者聂晓阳 凌馨

当地时间8日傍晚，世界卫生组织总干事谭德塞在日内瓦举行新冠疫情视频记者会。与以往记者会不同，谭德塞在全面回顾疫情暴发以来世卫组织所做工作之后，首次就他个人遭到的攻击作出回应。

刚刚过去的4月7日是一年一度的世界卫生日。当天，美国总统特朗普威胁要暂停向世卫组织缴纳会费，并对世卫组织工作提出抱怨。

面对记者会上一名美国记者的提问，谭德塞表情凝重地回答：“请不要把这种（新冠）病毒政治化。”

谭德塞说：“在国内层面，领导人应把抗疫置于党争之上。在国际层面，各国应该携起手来，只有团结才能取得最后的胜利。”

他强调，近几个月来，“整个世界因为疫情已变得面目全非”。当前严峻的形势告诉人们，要对那种将病毒当作政治筹码的想法进行“隔离”。“如果没有团结，任何一个国家，无论其医疗体系如何发达，也会陷入更大的麻烦和危机。”

谭德塞说，即使在冷战时期，各方也能突破障碍携手合作，共同努力消灭了天花。现在，国际合作的障碍不会比冷战时期更多，各国没有理由不团结起来、共同抗击新冠病毒这一“危险敌人”。

当天，联合国秘书长古特雷斯发表声明指出，世卫组织数以千计的工作人员正奋战在抗疫前线，帮助会员国抗击疫情。世卫组织必须得到支持，支持该组织的工作对于全球战胜疫情至关重要。

谭德塞在记者会上指出，在疫情面前，他无暇考虑个人的毁誉。同肩负的责任和挑战相比，不要说侮辱、谩骂，就是死亡威胁又何足挂齿。

新冠肺炎疫情发生以来，世界卫生组织在谭德塞带领下，积极履行自身职责，秉持客观科学公正立场，为协助各国应对疫情、推动国际抗疫合作发挥了重要作用，得到国际社会普遍认可和高度赞誉。刚刚结束的二十国集团领导人特别峰会发表声明强调，要完全支持并承诺进一步增强世界卫生组织在协调国际抗疫行动方面的职责。

委内瑞拉副总统罗德里格斯日前在电视讲话中谴责了对世卫组织和谭德塞本人的无理攻击。罗德里格斯说，世卫组织在疫情初期就“提供了早期预警，并根据预警制定了具体计划”，特朗普政府企图将自身不负责的管理造成的问题推卸给世卫组织。

时间悄悄流逝，这场特别的记者会持续了整整一个小时。当主持人宣布记者会结束时，留在会场的工作人员情不自禁地鼓起了掌。

这发自内心的掌声，既是对谭德塞的加油和支持，也表达了人们对全球团结抗疫的支持与期冀。

(责编：刘洁妍、杨牧)