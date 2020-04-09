印尼单日新增新冠病例创新高 严禁公务人员开斋节返乡

人民网雅加达4月9日电（记者徐伟）印尼政府新冠肺炎事务发言人尤里安托4月9日证实，印尼新冠肺炎累计确诊病例已升至3293例，新增确诊病例337例，再创单日增长新高。目前，有252名患者被治愈，另有280例死亡病例。过去24小时内，印尼新冠肺炎治愈患者新增30人，死亡病例增加40例。

值得注意的是，印尼首都雅加达新冠肺炎确诊病例迄今为止已升至1706例，占印尼全国总确诊病例一半以上，达51.8%。与此同时，雅加达的死亡病例目前为142例，占全国总死亡病例的50.7%。

4月9日，印尼总统佐科下令，严格禁止国家公务员、军事和警察人员，以及国有企业员工在今年开斋节期间返乡。报道说，印尼政府出台这项禁令的目的在于最大限度减少雅加达和周边卫星城之间的人员流动。截至目前，印尼政府尚未禁止普通民众返乡，仅提出建议，希望广大民众不要返乡，避免造成新冠肺炎疫情在更大范围蔓延。

印尼内政部9日要求各地方政府在实施大规模社会限制期间，确保物流供应不会中断。印尼内政部官员萨夫里扎尔当天表示，印尼所有将实施大规模社会限制的地区都必须保障物流供应，特别是要确保涉及抗击新冠肺炎疫情的设备、物资等供应不会中断。

印尼国家警察方面9日宣布，印尼警方近期对81名涉嫌在今年1月30日至4月7日期间参与制造或扩散与新冠肺炎疫情有关虚假新闻的犯罪嫌疑人展开调查，并逮捕了其中的12名犯罪嫌疑人，但印尼警方并未介绍相关案件的具体内容。

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