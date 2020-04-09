人民网>>国际

巴西中资企业和华侨华人向当地捐赠抗疫物资

2020年04月09日14:57  来源：新华网
 

新华社里约热内卢4月9日电（记者陈威华 赵焱）由于近期巴西新冠疫情日益严重，当地医疗机构和社区防疫物资紧缺，中资企业和巴西的华侨华人以各种方式积极开展捐助活动，得到当地各界好评。

徐工集团应巴西淡水河谷公司的请求，协助采购医疗防疫物资驰援巴西。近30吨首批采购物资近日已经从徐州发出。

国家电网巴西控股公司向里约政府拟建的方舱医院捐赠264张病床，中国银行巴西子行向圣保罗市政府捐赠口罩和1000套防护服，中交南美区域公司控股的当地公司向马拉尼昂州政府捐赠5万副医用手套。

巴西华人文化交流协会、里约广东同乡会等侨团还于近日协同里约市长夫人西尔维娅·克里维拉共同开展慈善活动，向多个贫民社区捐赠了1000多份基本生活用品。一些侨商联合向里约卫星城卡西亚斯公爵城政府捐赠了医用口罩。西尔维娅·克里维拉说：“衷心感谢华人社团热心参与公益事业！疫情当前，我们应该团结一心，共克时艰！”

在疫情最严重的巴西最大城市圣保罗，巴西华人协会、南美洲闽南同乡联谊总会、金华同乡总会等社团纷纷向当地医院、难民收容所等机构捐赠口罩、医用酒精等防护用品。圣保罗还出现一支名为“中国人”的爱心小团队，多次化名捐款，陆续购买了大量口罩、防护服以及其他医用物资，捐赠给当地相关机构。

在巴西东北部城市累西腓和南部城市库里蒂巴等地，华侨华人也纷纷捐赠口罩、防护服、酒精等医疗用品，与当地民众共渡难关。

(责编：崔越、燕勐)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved