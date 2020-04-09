巴西中资企业和华侨华人向当地捐赠抗疫物资

新华社里约热内卢4月9日电（记者陈威华 赵焱）由于近期巴西新冠疫情日益严重，当地医疗机构和社区防疫物资紧缺，中资企业和巴西的华侨华人以各种方式积极开展捐助活动，得到当地各界好评。

徐工集团应巴西淡水河谷公司的请求，协助采购医疗防疫物资驰援巴西。近30吨首批采购物资近日已经从徐州发出。

国家电网巴西控股公司向里约政府拟建的方舱医院捐赠264张病床，中国银行巴西子行向圣保罗市政府捐赠口罩和1000套防护服，中交南美区域公司控股的当地公司向马拉尼昂州政府捐赠5万副医用手套。

巴西华人文化交流协会、里约广东同乡会等侨团还于近日协同里约市长夫人西尔维娅·克里维拉共同开展慈善活动，向多个贫民社区捐赠了1000多份基本生活用品。一些侨商联合向里约卫星城卡西亚斯公爵城政府捐赠了医用口罩。西尔维娅·克里维拉说：“衷心感谢华人社团热心参与公益事业！疫情当前，我们应该团结一心，共克时艰！”

在疫情最严重的巴西最大城市圣保罗，巴西华人协会、南美洲闽南同乡联谊总会、金华同乡总会等社团纷纷向当地医院、难民收容所等机构捐赠口罩、医用酒精等防护用品。圣保罗还出现一支名为“中国人”的爱心小团队，多次化名捐款，陆续购买了大量口罩、防护服以及其他医用物资，捐赠给当地相关机构。

在巴西东北部城市累西腓和南部城市库里蒂巴等地，华侨华人也纷纷捐赠口罩、防护服、酒精等医疗用品，与当地民众共渡难关。

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