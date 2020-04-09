新华社纽约4月8日电 财经观察：油气行业困境或提高美国参与减产可能性

新华社记者刘亚南

石油输出国组织（欧佩克）与俄罗斯、美国等将于9日举行视频会议，讨论以减产的方式应对全球石油供应过剩带来的挑战。

新冠疫情导致全球石油需求大跌，而3月初欧佩克未能与以俄罗斯为首的非欧佩克产油国达成减产协议，随后世界头号石油出口国沙特与俄罗斯之间的原油价格战进一步加剧，导致出现供应过剩预期和油价下跌的局面。

另一方面，美国、加拿大等产油国因较高的生产成本开始明显感受到供应过剩和低油价的压力，这些国家内部希望其参与减产的呼声渐高。分析人士认为，美国等国参与减产的可能性进一步提高，但前景依然不明朗。

北美油气行业显著承压

3月油价暴跌令美国等成本较高的产油国面临巨大压力，油气企业纷纷宣布减少资本开支和生产活动以减少损失。数据显示，北美油气企业已经因油价暴跌而宣布削减近370亿美元的资本开支，约占原定资本开支计划的30%。

美国石油生产企业马拉松石油公司8日表示，预计今年资本开支约为13亿美元，比最初计划和3月份的估算分别少了11亿美元和6亿美元。马拉松石油还表示暂停在美国南部二叠纪盆地的钻探工作，仅保留有限的生产井。

美国油气巨头埃克森美孚公司7日宣布，将把今年资本开支和现金支出营业费用分别削减30%和15%，以应对新冠疫情引发的供需失衡和大宗商品价格下跌。其中，仅资本开支削减规模就达100亿美元。

更有一些企业已陷入破产或重组。美国惠廷石油公司1日正式申请根据美国有关破产规定进行财务重整，以显著降低资本结构的杠杆率。这是本轮油价暴跌以来首个陷入破产保护的美国知名页岩油气企业。

国际能源咨询公司伍德麦肯兹负责炼油与化工的副总裁阿兰·格尔德8日表示，由于疫情冲击，今年二季度全球石油日需求量可能会同比下降近900万桶，炼厂利用率和盈利能力已经因此大幅下降，一些炼厂将会暂时关闭。

美国能源信息局8日公布的数据显示，美国商业原油库存连续第11周出现上涨，上周商业原油库存环比大幅增加了1520万桶，高于市场预期的967万桶。包括商业原油、成品油、丙烷和丙烯在内，上周美国商业原油库存环比增加了3300万桶。

减产呼声渐高

美国得克萨斯州铁路委员会铁路专员、负责监管得克萨斯州油气行业的瑞安·西顿对减产持开放态度。8日他在推特上发文说，如果他参加9日讨论减产的会议，他认为全球产油国日产量应该减产2000万桶，其中美国应该在今后3个月中“有序”将日产量减少400万桶。

加拿大最大石油公司加拿大自然资源公司总裁蒂姆·麦凯8日在一个远程会议上表示，只要对石油行业公平，将支持加拿大政府作出石油减产承诺，包括支持加拿大产油大省艾伯塔省削减石油生产以平衡市场。

美国总统特朗普日前表示，他已分别与俄罗斯总统普京和沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼通电话，预计俄罗斯与沙特将达成每日减产1000万桶至1500万桶的协议。

然而，特朗普对美国能否参与减产态度暧昧，一再强调“相信市场调节，减产将会自动发生”，不愿作出具体承诺。分析人士认为，特朗普及美国能源部对各州的石油公司管理能力有限，难以强制要求美国油企减产，这也是其不愿作出承诺的原因。

而俄罗斯虽然总体支持联合减产来减少供应过剩，但希望美国也加入减产协议，因此，预计俄罗斯不会轻易作出让步。

奥地利JBC能源公司8日表示，如果美国不加入减产协议的立场维持不变，明显的风险是，9日举行的欧佩克与非欧佩克产油国视频会议将不会达成市场期望的结果。

(责编：崔越、燕勐)