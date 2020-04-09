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非洲新冠确诊病例达10789例 经济增速预计将放缓

2020年04月09日14:18  来源：新华网
 

新华社塔那那利佛4月8日电 综合新华社驻非洲地区记者报道：非洲疾控中心8日公布的新冠疫情数据显示，非洲累计确诊病例达10789例，累计死亡536例，治愈1122例。随着疫情加剧，专家预测非洲经济增速将放缓。

8日，南非新增96例，累计1845例；喀麦隆新增45例，累计730例；布基纳法索新增30例，累计414例；科特迪瓦新增35例，累计384例；尼日尔新增64例，累计342例；加纳新增26例，累计313例；毛里求斯新增5例，累计273例；塞内加尔新增7例，累计244例；肯尼亚新增7例，累计179例；几内亚新增20例，累计164例；吉布提新增14例，累计135例；卢旺达新增5例，累计110例；马达加斯加新增5例，累计93例；多哥新增5例，累计70例；马里新增3例，累计59例；埃塞俄比亚新增3例，累计55例；利比里亚新增17例，累计31例；安哥拉新增2例，累计19例；赤道几内亚新增2例，累计18例；莫桑比克新增7例，累计17例。

此外，坦桑尼亚、塞拉利昂、加蓬、乌干达8日均报告新增1例确诊病例。非洲目前只有科摩罗和莱索托未出现确诊病例。

随着疫情的加剧，埃塞俄比亚及利比里亚8日宣布国家进入紧急状态，刚果（布）也宣布将闭市天数从每周2天增加至4天。

莫桑比克议会8日通过了总统关于赦免刑期为1年以下的服刑人员的议案，以缓解疫情期间该国监狱过度拥挤的状况。

中国驻坦桑尼亚大使馆8日向坦方移交一批抗疫物资。据了解，这批防疫物资包括10万个医用口罩、1000件防护服和150支测温枪。

塞内加尔《太阳报》8日刊登塞总统萨勒的署名文章。他认为，此次疫情暴发突然、传播迅速，加上非洲准备不足、物资需求巨大，给本就脆弱的非洲医疗卫生体系带来巨大挑战。

萨勒表示，根据联合国非洲经济委员会的预测，此次疫情将使非洲经济增长率从3.2%降至1.8%以下。而非洲各国被迫采取的关闭海陆空边境的措施，将大大打击非洲的旅游业和运输业。

西非国家中央银行行长日前透露，西非经济货币联盟成员国的经济增长率会因疫情降低3个百分点。（执笔记者：文浩；参与记者：吴长伟、邢建桥、王松宇、李斯博、郑扬子、王守宝、聂祖国、赵宇鹏、肖玖阳、曹凯、乔本孝、荆晶、许正、郭骏、张玉亮、张改萍）

(责编：崔越、燕勐)
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