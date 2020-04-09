国际观察：疫情将改变世界，基辛格看到了什么？

4月3日的《华尔街日报》刊登基辛格博士文章，振聋发聩地发出“世界将在新冠肺炎疫情后永远改变”的警示，指出“各国领导人面临的历史性挑战在于：在应对危机的同时建设未来，而失败可能会让世界万劫不复”。

文章重点讲的是美国国内疫情危局，但立足点却是对疫后世界秩序走势的判断，可见这位以远见卓识闻名于世的老人在耄耋之年仍在为美国谋划世界领导地位的苦心。文章不长，但字里行间充满了失望，还有些许惆怅、些许无奈，似乎看到了一些不愿看到的东西。他看到了什么呢？

首先是疫情的严重性。“流行规模空前，病例每5天翻一番（笔者注：此后日增2-3万，累计已逾43万，稳居世界之最）”，经济严重受累，民众健康和生命安全面临严重威胁；其次是“民意分化，公众信任缺失，社会团结和社群关系受损”；国家机构在“预见灾难，阻断疫情，恢复稳定”方面“被视为失败”。此外，“没有治愈办法，医疗设备供应不足，重症监护病房不堪重负，检测量不足以确定感染者人数，疫苗研制无期”而导致疫情蔓延趋势无法逆转，更使这位老人忧心忡忡。

这些现实使长期活跃在美国政坛和国际舞台上的基辛格博士感到困惑和忧虑。他清楚地意识到美国的当务之急是“必须有一个有效率、有远见的政府来克服前所未有的困难”，但他看不到希望，看到的是“许多国家机构”“被视为失败”。他更希望美国“各方面力量”在国内政治和外交中“都必须把控制疫情置于首要地位”，他呼吁世界各国领导人共同维护“国际和平稳定”，在战“疫”的同时“建设未来”，特别强调“要维护当前自由流动的世界秩序”。

基辛格博士坚定维护国家利益和以美国为核心的现行国际秩序的立场和决心老而弥坚，顺应大势的远见卓识超于常人。但透过其近乎无奈的语气，似乎也可体会到这位曾经协助尼克松总统促成中美关系“破冰”，之后又几十次访华，为推动两国关系健康稳定发展的杰出外交家的遗憾和悲哀：他的继任者们一代不如一代，及至蓬佩奥、博尔顿之流则尤其不堪。

在这篇文章里，基辛格博士还看到了这次新冠肺炎疫情之后世界秩序将发生深刻而影响久远的变化，这与我们常说的“百年未有之大变局”是吻合的，也表现出他的高明之处。字里行间中，似乎隐约可以体会到他已经预见到“改变”将触及美国在未来世界的地位和作用，但他已难提出应对破解之法，只能寄希望于后人了，避免“万劫不复”的警语是留给全世界的，更是留给美国当权者和政界精英们的。

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