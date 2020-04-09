泰国新增54例新冠肺炎确诊病例 累计确诊2423例

人民网曼谷4月9日电（记者 孙广勇）当地时间4月9日，泰国新冠肺炎疫情应对管理中心在例行发布会上透露，泰国新增54例新冠肺炎确诊病例，新增病例一部分是与此前确诊的聚集性病例相关，一部分有国外旅行史。目前，泰国累计确诊病例2423例。其中，32例死亡，940例治愈，1451例正留院治疗。曼谷地区的病例数量约占一半，全国77个府有67个府出现确诊病例。

泰国自4月3日起实行全国宵禁，晚上22：00至凌晨04：00所有民众必须待在家中，除非是必要人员可以出行，比如医务人员、运送医疗用品人员、运送病人、运送物资、夜班交接人员等。泰国军警已在全国主要路口设置923个检查站，但是违法宵禁令的每天近千例，均已按法律进行处罚。目前全国各地仅开放商场内的超市、药店、餐饮区。

泰国政府多次呼吁民众减少出行，让出行率减少90%，才能完全阻止疫情传播。如果感染人数持续增长，可能进一步升级管控措施。

此外，每天有约200位泰国公民从国外返回，也对防疫造成压力。泰国面临不断增大的境外输入压力。仅4月7日一天，就有从印尼返回的42名泰国公民确认感染。为了防止境外输入病例增长，泰国宣布从4月4日起至4月18日暂时禁止所有国家的客运航班入境泰国，同时继续关闭所有边境口岸，只允许经批准的泰国公民回国，回国后必须无条件接受集中隔离。

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