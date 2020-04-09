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中国驻美使领馆加强疫情协助热线接听

2020年04月09日13:26  来源：人民网-国际频道
 

人民网华盛顿4月9日电（记者 张梦旭）为更好服务领区内留学生等旅美中国公民，驻美国使、领馆进一步增设疫情协助热线、延长值守时间。各馆热线号码、工作时间如下，请大家按照在美居住地所属领区拨打。因在美有40余万留学生，如遇忙音，请保持耐心，继续尝试拨打。

一、驻美国使馆

+1-202-8309551

+1-202-8484007

+1-202-5978810

+1-202-5979906

——美国东部时间星期一至星期五9:00-21:00由专人接听。

——领事保护与协助电话+1-202-4952216（每日24小时、每周7日）继续使用。涉疫情问题建议优先拨打上述疫情热线。

——驻美国使馆领区：华盛顿特区、特拉华州、爱达荷州、肯塔基州、马里兰州、蒙大拿州、内布拉斯加州、北卡罗来纳州、北达科他州、南卡罗来纳州、南达科他州、田纳西州、犹他州、弗吉尼亚州、西弗吉尼亚州、怀俄明州。

二、驻纽约总领馆

+1-646-2178489

+1-646-2178518

+1-646-2178525

+1-646-3189001

+1-332-2098791

——美国东部时间星期一至星期五9:00-21:00由专人接听。疫情期间涉留学生事宜，请优先拨打上述电话。

——领事保护与协助电话+1-212-6953125（每日24小时、每周7日）继续使用。

——驻纽约总领馆领区：缅因州、佛蒙特州、新罕布什尔州、马萨诸塞州、康涅狄格州、宾夕法尼亚州、新泽西州、纽约州、俄亥俄州、罗得岛州。

三、驻旧金山总领馆

+1-415-2836979

+1-415-2839814

+1-415-8525983

——美国太平洋时间星期一至星期五9:00-17:00由专人接听。

——领事保护与协助电话+1-415-2168525（每日24小时）继续使用。涉疫情问题建议优先拨打上述疫情热线。

——驻旧金山总领馆领区：阿拉斯加州、北加利福尼亚州、内华达州、俄勒冈州、华盛顿州。

四、驻洛杉矶总领馆

+1-213-2147029（美国太平洋时间星期一至星期五9:00-17:00）

+1-213-2356380（美国太平洋时间星期一至星期五9:00-17:00）

+1-213-2147136 （美国太平洋时间星期一至星期五9:00-21:00 ）

——领事保护与协助电话+1-213-8078052（每日24小时、每周七日）继续使用。涉疫情问题建议优先拨打上述疫情热线。

——驻洛杉矶总领馆领区：南加利福尼亚州（洛杉矶郡、橙郡、圣地亚哥郡、河滨郡、圣伯纳蒂诺郡、文图拉郡、圣巴巴拉郡、圣路易斯—奥比斯堡郡、克恩郡、因皮里尔郡）、新墨西哥州、亚利桑那州、夏威夷州、关岛、北马里亚纳群岛联邦、美属萨摩亚。

五、驻芝加哥总领馆

+1-312-4592391（中国公民、留学生）

+1-312-8045936（留学生）

——美国中部时间星期一至星期五9:00-21:00由专人接听。

——领事保护与协助电话+1-312-7800170（每日24小时、每周七日）继续使用。涉疫情问题建议优先拨打上述疫情热线。

——驻芝加哥总领馆领区包括：伊利诺伊州、密苏里州、堪萨斯州、科罗拉多州、威斯康星州、明尼苏达州、密歇根州、印第安纳州和艾奥瓦州。

六、驻休斯敦总领馆

+1-281-7775418

+1-281-7772200

——美国中部时间星期一至星期五9:00-21:00由专人接听。

——领事保护与协助电话+1-713-5219215（每日24小时、每周七日）继续使用。涉疫情问题建议优先拨打上述疫情热线。

——驻休斯敦总领馆领区：得克萨斯州、俄克拉何马州、阿肯色州、佐治亚洲、路易斯安那州、密西西比州、亚拉巴马州、佛罗里达州、波多黎各。

外交部全球领事保护与服务应急热线+86-10-12308、+86-10-59913991也将继续使用。如遇紧急情况，请拨打911。

(责编：于洋、燕勐)
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