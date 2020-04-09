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荷比卢新冠病例持续增加 荷兰确诊病例超2万

2020年04月09日13:13  来源：新华网
 

新华社布鲁塞尔4月8日电（记者潘革平 任静）荷兰、比利时和卢森堡8日分别报告累计新冠确诊病例20549例、23403例和3034例。荷兰累计确诊病例首次突破2万，比利时住院人数首次出现下降。

荷兰国家公共卫生与环境研究所8日发布公报说，过去24小时内荷兰新增确诊病例969例，累计确诊20549例；新增死亡病例147例，累计死亡2248例。

荷兰首相吕特7日表示，荷兰政府将继续坚持实行现有封禁措施，包括保持1.5米的社交距离，鼓励在家办公，关闭学校、餐厅、俱乐部等。吕特表示，荷兰政府正在研讨新冠疫情结束后可能采取的措施，“我们正在考虑一种‘智慧的方法’回归正常生活。尽管还有很长一段路需要走，1.5米的社交距离未来可能成为新常态”。

荷兰财政部7日宣布，荷兰内阁将额外拨款120亿欧元扶持中小企业，为由于客户无法付款而陷入困境的供应商提供担保。

比利时国家公共卫生研究所8日发布公报说，过去24小时内比利时新增确诊病例1209例，累计确诊23403例；新增死亡病例205例，累计死亡2240例。

过去24小时内，比利时共有524名患者治愈出院，487人被送进医院接受治疗，住院人数首次出现下降。对此比利时政府新冠疫情事务发言人之一范古赫特8日表示，尽管形势有所好转，现在仍不能放松警惕，“医院的负担仍然非常沉重，我们还没有走出危险期”。

比利时政府新冠疫情事务另一位发言人安德烈7日表示，未来将考虑呼吁民众戴口罩。他说：“当安全社交距离等措施逐步放宽后，大家都戴口罩是有作用的，必须一致行动，这样才会有效。”

卢森堡政府8日发布报告说，该国累计确诊病例增至3034例，累计死亡46例。

(责编：崔越、燕勐)
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