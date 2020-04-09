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综述：阿根廷防疫措施严格 民众支持声中有担忧

2020年04月09日13:13  来源：新华网
 

新华社布宜诺斯艾利斯4月8日电 综述：阿根廷防疫措施严格 民众支持声中有担忧

新华社记者倪瑞捷

截至8日，阿根廷累计新冠确诊病例达1795例。总统费尔南德斯当天表示，政府将延长本应于13日截止的“全民隔离”令，并在大城市采取更严格的防疫措施。记者走访发现，大多数阿根廷民众理解政府采取从严的防疫措施，并为国家“生命至上”的理念感到骄傲。

3月20日开始实行的“全民隔离”为阿根廷社会“按下了暂停键”：除购买基本生活品和药品，普通民众不得随意离家；除超市和药店，其他商铺悉数关门，私家车不得随意上街；所有学校停课，除特殊行业外所有企业一律居家办公。此外，阿根廷全面关闭海陆空边境，取消所有国际和国内航班、火车以及长途汽车，甚至在海外的阿根廷公民都无法入境。

有人认为阿根廷的防疫措施过于严格，阿根廷经济本就处在衰退之中，社会活动的停滞会让经济雪上加霜。费尔南德斯回应认为，经济衰退了可以复苏，但逝去的生命却不可挽回。“生命至上”的防疫措施得到了绝大多数民众的支持。

阿根廷咨询机构“多头政治”近期举行的一项调查显示，60%受访者“非常同意”延长隔离期，29%受访者表示“基本同意”，82%受访者认为政府应对疫情的做法很好。另一家咨询机构“数字声誉”的调查显示，78.1%的阿根廷民众支持延长隔离期。

阿根廷天主教大学教授、阿中研究中心主任帕特里西奥·朱斯托认为，阿政府在应对疫情中反应非常及时，在发现第一批病例时就采取了全国强制预防性隔离措施，这虽然给经济带来巨大挑战，但在疫情期间，完全封锁国家的做法是非常必要的。

律师杰茜卡·莱昂认为，政府采取严格防疫措施的决定是完全正确的。阿根廷在3月19日累计确诊病例只有128例时就决定封锁全国、全民隔离，世界范围内能够这么做的国家并不多。在考虑是否要进行全民隔离时，政府不仅参考了本地的疫情数据，更考虑到疫情已经在世界范围内扩散，由此做出了迅速的判断。

玛丽拉·贝雷蒂在布宜诺斯艾利斯一家移民服务咨询公司工作。她告诉新华社记者，阿根廷的“全民隔离”令确实让公司业务受到冲击，但自己仍然对政府到目前为止采取的措施感到满意，因为民众的健康永远是第一位的。

退休人员豪尔赫·里瓦斯说，很高兴阿根廷能够采取强硬措施控制疫情，更让人骄傲的是整个社会都能够遵守隔离规定，显示出全体阿根廷人具有同疫情做斗争的精神。在特殊时期，每个人确保自己健康、不让病毒继续扩散，就是为国家的集体利益做出了贡献。

不过，也有人认为政府的防控措施有些过于刻板，应该采取更加灵活的方式减少对经济和民众生活的影响。

布宜诺斯艾利斯大学研究生葆拉·德西蒙对新华社记者表示，总体上政府的防疫政策和为公众健康所做的努力都是好的，但现有防疫措施有些过头，可能对国家经济造成很大损害。

布宜诺斯艾利斯一家信息公司的程序员马丁娜·莫雷诺表示，社会停摆会让中小企业变得更加困难，未来预计会出现一轮裁员潮。

(责编：崔越、燕勐)
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