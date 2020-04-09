新华社墨西哥城4月8日电（国际观察）疫情冲击政治经济 拉美国家全力应对

新华社记者赵凯 姜岩

新冠疫情在拉美地区呈加速蔓延态势，截至目前，确诊病例已超4万例。分析人士认为，肆虐的疫情加上国际金融市场动荡和油价暴跌，令拉美诸国政治、经济、社会等各方面都遭遇严峻挑战。各国正采取措施，全力应对。

严防严控

拉美地区出现确诊病例较晚，很多国家借鉴了中国和韩国等国家的经验，并汲取了欧美国家的教训，疫情防控在一定程度上赢得先机。目前，拉美各国在防控疫情上采取的策略不尽相同，民众普遍赞成严防严控。

委内瑞拉总统马杜罗表示，由于从发现疫情一开始就借鉴中国经验、采取严格的隔离措施，委内瑞拉成功切断了90%以上病毒在本地的传播链条。根据专家提供的数据，若不及时采取全国范围隔离措施，委确诊病例将达到目前的几十倍。

秘鲁和阿根廷等国家采取了强制性全民隔离、限制人口流动和聚集、关闭边境甚至宵禁等措施。这些严厉的疫情防控举措尽管在一定程度上影响了经济和社会生活，但得到了绝大多数民众的支持。

阿根廷总统费尔南德斯多次表示，经济衰退后可以复苏，逝去的生命却不可挽回。一家名叫“多头政治”的咨询机构的最新民调显示，82%的阿根廷民众支持政府应对疫情的措施。

智利、墨西哥、巴西等国家则采取渐进式强化防疫措施的做法。

政治冲击

快速蔓延的疫情使防控工作成为拉美各国政府当前最紧要的工作，一些国家不得不推迟大选等重要政治进程。

疫情的快速发展使智利政府和反对派在短时间内迅速达成和解，一致同意将原定于4月26日举行的修宪公投延期至10月。始于2019年10月的街头抗议活动也随着疫情蔓延和防疫措施的实施自动停止。

原定于5月3日举行的玻利维亚大选也因疫情而推迟，此次大选曾被认为是解决因前总统莫拉莱斯辞职引发的政治危机的重要节点。

玻利维亚天主教大学政治学教授豪尔赫·拉米雷斯指出，政治危机已使玻利维亚在政治、社会、文化等方面深陷对立分化困境，大选的推迟意味着解决危机的进程被延迟。

经济影响

在新冠疫情、国际金融市场动荡和油价暴跌的影响下，拉美各国经济下行压力加大，经济社会发展受到严重冲击。

联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会（拉加经委会）日前发布报告指出，拉美地区在经济低迷情况下遭遇新冠肺炎大流行，今年经济将至少萎缩1.8%，甚至有可能出现3%至4%的降幅。

拉加经委会执行秘书巴尔塞纳表示，疫情带来的负面影响主要体现在商品出口减少、旅游服务需求下降、大宗商品价格下降以及国际金融环境恶化等，拉美今年失业率和贫困人口数量可能会显著上升。

拉美第一经济大国巴西今年的官方经济增长预期已由原来的2%以上下调至0.02%。巴西经济部经济政策秘书阿道夫·萨希西达表示，可以预见，巴西经济将进入衰退期，第一季度经济表现不会太理想，第二季度将出现大幅下滑。

墨西哥央行日前公布一份调查结果，预测2020年墨西哥经济将萎缩3.5%。另据一份墨西哥智库研究报告，新冠疫情可能会导致超过2000万墨西哥人陷入贫困。

阿根廷农产品出口受到疫情严重冲击，政府为保护受疫情影响最严重的弱势群体和小微企业，不得不向市场注入更多流动性。同时，阿根廷政府面临财政赤字压力，正在与国际货币基金组织和私募基金债权人进行债务重组谈判，疫情无疑带来了更多不确定因素。

拉加经委会认为，应对疫情冲击的唯一可持续方案就是协同抗疫，各国应思考新的全球化方式，推动新的更具可持续性的发展模式。各国应加强协调，采取充分的财政刺激政策，保障收入和就业，强化社会保障；各多边机构应设计新的技术和金融工具帮助各国应对财政压力，提供低息贷款，允许发展中国家暂缓偿还债务。拉加经委会还特别呼吁结束对部分国家的制裁，保障其在疫情之下能获得充分物资。（参与记者：尹南、陈威华、张国英、倪瑞捷、吴昊）

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