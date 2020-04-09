新华社华盛顿4月8日电（美国经济笔记）美国餐饮业“花式自救”难抵疫情冲击

新华社记者许缘 高攀

新冠疫情对餐饮业的打击不言而喻。随着美国更多州颁布“居家令”，外出就餐和聚餐被禁止，餐馆、酒吧被迫缩短营业时间或直接关门停业，大量餐厅因此倒闭或处于破产边缘。

为渡过难关，不少餐厅展开“花式自救”，美行业协会也谋求政府援助。即便如此，美国餐饮业仍面临“生存大考”。随着疫情蔓延和禁令期限延长，行业困境料将延续。

代表美国超过50万家餐饮企业的全国餐馆业协会的调查显示，3月1日至22日，美国各地有54%的受访餐厅不再提供店内用餐服务，营业额因此下滑47%。缤客旗下餐厅预约软件数据也显示，2月中旬至3月底，纽约州、加利福尼亚州、华盛顿州等疫情“重灾区”的主要城市餐厅日客流量触及最危急的红色警戒线。

为避免破产，美国各地餐厅纷纷采用隔空自取、增加外卖配送、免下车柜台等“花式”点餐法。

隔空自取即免接触取餐。餐厅将大堂桌椅收起，在靠近入口处设取餐台。顾客通过网络点餐平台或到店点餐等方式下单后，服务员将贴有顾客名字的外送袋放在取餐台上，通知顾客取餐，尽量避免人员接触。

疫情暴发后，一些已具备外卖送餐服务功能的餐厅推出更多套餐和优惠组合，例如部分中餐厅开始配送火锅套餐，还有餐厅降低甚至免除配送费。在纽约州，一些曾经抵制外卖服务的高端餐厅，包括部分米其林三星餐厅，也开始通过外卖平台送餐。

免下车柜台这种无需下车和近距离接触便可点餐取餐的方式也十分符合疫情中的防护要求，深受餐厅和食客欢迎。记者看到，负责点餐的服务员大多会佩戴口罩和手套。

除个体餐厅外，美国全国餐馆业协会也行动起来，呼吁联邦政府采取积极举措，避免餐饮业继续遭受重创。

在一封写给美国总统特朗普、国会众议院议长佩洛西和参议院多数党领袖麦康奈尔的信中，该协会要求财政部为行业提供1450亿美元复苏基金，并提出由联邦政府支持一项1000亿美元商业中断保险，避免保险公司以疫情为由拒绝理赔。同时，该协会还要求联邦政府为餐饮业出台贷款计划、推出灾害失业援助和税收减免措施等。

不过，“花式自救”仅能勉强维持生计。疫情之下，美国餐饮业整体面临“生存大考”。

市场调查公司NPD集团的数据显示，截至3月29日当周，美国餐厅营业额同比下降42%。其中，提供外卖服务的餐厅营业额下降40%，不提供外卖服务的餐厅营业额下降79%。

就业市场也遭受打击。美国查林杰－格雷－克里斯马斯职业介绍所的研究报告显示，受疫情冲击，美国餐饮业工作岗位可能减少了约740万个，部分餐饮业工作岗位在疫情结束后或“不复存在”。

据美国全国餐馆业协会估算，如果关门时间持续3个月，餐饮业将损失500万至700万个工作岗位，占餐饮业岗位总量的三分之一以上。同时，疫情可能导致美国餐饮业营业额在未来3个月损失2250亿美元。

目前，美国新冠确诊病例已累计超过42万例，死亡病例超过1.4万例。由于疫情蔓延，不少州延长“居家令”，美国人将继续被疫情“禁足”，餐饮业前景难料。

正如快餐业巨头麦当劳首席执行官克里斯·肯普钦斯基在一份声明中所述，对于餐饮业来说，更多的挑战还在后面。

(责编：崔越、燕勐)