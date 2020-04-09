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非洲多国政要声援WHO：现在不是某些国家推卸责任的时候

2020年04月09日08:59  来源：人民网-国际频道
 
第33届非盟峰会现场。（摄影 万宇）
第33届非盟峰会现场。（摄影 万宇）

人民网约翰内斯堡4月9日电 （记者 万宇）在美国总统特朗普公开指责世界卫生组织及其总干事谭德塞后，非洲联盟及多国政要发声支持世卫组织和谭德塞工作。在回应相关批评时，谭德塞强调：“我的简短回应是，不要把新冠肺炎疫情政治化。我们应该跨越党派和宗教的界线开展工作，不应浪费时间相互指责。”

非盟委员会主席法基在社交网络上表示，对美国政府反对世卫组织全球领导地位的举动感到惊讶。现在应该把焦点放在国际社会团结应对疫情的斗争上，问责的时刻以后会到来。

埃塞俄比亚总统萨赫勒·沃克回复说：“全球现在首要任务是拯救生命。在总干事谭德塞的有效领导下，世卫组织正在我们最需要的时候履行其使命，应该给他们空间。新冠病毒正在杀死很多，我们必须支持和保护最脆弱的人，现在不是推卸责任的时候。"

纳米比亚总统根哥布也回复道：”我同意你的看法，现在全球团结变得至关重要，世卫组织在谭德塞领导下，已经证明了其为多边主义的真正旗手。在这个关键时刻，让我们携起手来，把焦点放在最重要的事情上，拯救生命。"

卢旺达总统卡加梅表示支持法基，并补充道：“现在谭德塞、世卫组织和中国似乎都在受攻击。让我们集中精力对付这场疫情大流行吧，谁应该负责应该晚点讨论更好。非洲不需要太多的政治化，没人需要它。”

南非总统拉马福萨表示，要应对新冠肺炎疫情及其对健康、社会和经济的破坏性影响，最有力的武器是国际合作与团结。在这一场前所未有的全球公共卫生危机期间，世卫组织和谭德塞每天展现的非凡领导能力是不可估量的。

尼日利亚总统布哈里也在社交网络上写道：尼日利亚政府完全支持世卫组织及总干事谭德塞，我们感谢世卫组织在我们应对这一疫情大流行时提供的领导和指导。我们正处于一场和新冠肺炎疫情生死攸关的战斗中，需要全球的团结。

流行病学专家、肯尼亚非洲人口与健康研究中心的执行主任凯瑟琳·京布顿基表示，过去3年，美国政府一直在各领域自断后路，现在他们正在破坏在国际社会应对疫情全球大流行的斗争，也许这次摊牌会让美国认识到他在世界上已经失去了多少影响力。我支持谭德塞。

(责编：于洋、燕勐)
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