安倍呼吁民众抱持“我可能是感染者”意识

日本首相安倍晋三7日宣布在7个地区实施紧急状态，呼吁民众尽量不要外出，要有“我可能是感染者”意识。

他警告，如果不大幅减缓病毒传播速度，一个月后日本国内感染者可能增至8万。

紧急状态措施对象为东京都及其周边神奈川县、埼玉县、千叶县和大阪府、兵库县、福冈县，为期一个月。

上述地区的知事将有权要求居民停止不必要外出、一些商业和娱乐设施停业。不过，这些要求不具有强制力。日本政府强调，进入紧急状态后不会“封城”。

安倍在记者会上强调，新冠肺炎疫情紧迫，按照现在的感染速度，两周后感染者将达1万人，一个月后超过8万人。

他说，如果把人与人密切接触的机会减少70%至80%，两周后感染者人数将达到峰值，随后开始减少。

安倍呼吁民众减少不必要外出，避免聚集；除维持社会运转的必要行业外，尽量居家办公，以减少病毒传播途径。“许多感染者完全没有症状，这是这种传染病可怕的一点，”安倍说，“希望大家抱持‘我可能已经是感染者’的意识，特别是年轻人。”

专业人士说，紧急状态将考验日本民众的群体意识。驹泽大学政治传播学副教授逢坂严告诉共同社记者，紧急状态的强制力有限，能否落实很大程度上取决个人所受社会压力。

共同社报道，日本政府对疫情的总体判断是，处于暴发性蔓延的边缘，但仍然可控。不过，一些人认为，紧急状态来得太迟。“宣布紧急状态的时间哪怕相差几天，结果就会不同。”东京大学政治学教授内山融说。

据日本广播协会电视台统计的新冠疫情数据，截至7日18时15分，日本国内确诊病例总数4248例，死亡97例。东京都近期病例增长迅速，4日新增117例，首次破百；5日新增143例。上述新增病例中，多数感染途径不明。另外，东京确诊病例中，40岁以下人群占比大约四成。

大阪府7日发布的数据显示，新增53例病例，为单日最大增幅，累计41例。新增病例中，40人感染途径不明。同一天，东京都报告新增病例80例，其中70%感染途径不明。东京累计病例接近1200例。（惠晓霜）（新华社专特稿）

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