印度放松一种“新冠药”出口限制

印度外交部7日宣布放松对多种药物的出口限制，包括可能有助抵抗新冠病毒的羟氯喹。

美国总统唐纳德·特朗普早些时候威胁，如果印度不解除羟氯喹出口禁令，可能面临美方报复。

印度外交部发言人阿努拉格·斯里瓦斯塔瓦在一份声明中说：“出于人道主义考虑，印度决定将向依赖印度出口的所有邻国以及其他受疫情影响特别严重的国家提供适量扑热息痛和羟氯喹。”

他说，将在满足国内需求的情况下，视库存情况决定这些药物的出口。

扑热息痛是常用非抗炎解热镇痛药，羟氯喹是抗疟疾药。

法新社等媒体报道，法国一项小规模研究显示，羟氯喹可能帮助人体抵抗和清除新冠病毒。尽管这一研究结果有待验证，印度本月4日以保证国内需求为由禁止出口这种药。

另外，印度3月禁止出口26种药物或成分，包括扑热息痛，以确保疫情期间国内库存充足。印度是药物主要生产国和出口国之一，出口禁令引发对全球药物短缺的担忧。

特朗普5日与印度总理纳伦德拉·莫迪通电话，要求后者解除对羟氯喹的出口限制。特朗普6日在白宫记者会上说：“我说，如果（他）同意恢复（药物）供应，我们将感激……如果他不同意也没关系，但可能会招致报复。为什么不呢？”

特朗普说，如果莫迪不妥协，他会“惊讶”。

印度政府6日晚解除14种药品出口限制，包括几种维生素和抗生素。《印度时报》报道，澳大利亚、英国和巴西等国同样施压印度，要求解除出口限制。

新冠肺炎疫情暴发以后，特朗普多次推荐羟氯喹。他5日再次推荐说：“我不是医生……但我有常识。”

数十年来，羟氯喹一直用于治疗疟疾和类风湿性关节炎等。美国国家卫生研究院下属国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇主张，需要更多试验以明确羟氯喹能否安全且有效地对抗新冠病毒。

美联社援引美国一些政府官员的话报道，特朗普力荐羟氯喹，缘于他想给美国民众“希望”。报道说，由于疫情恶化，谋求连任总统的特朗普力求避免疫情给他带来政治后果。（安晓萌）（新华社专特稿）

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