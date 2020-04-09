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塔利班中断与阿富汗政府释囚谈判

2020年04月09日08:34  来源：新华网
 

塔利班7日宣布中断与阿富汗政府关于交换在押人员的谈判。

塔利班驻卡塔尔首都多哈政治办事处发言人苏海勒·沙欣当天在社交媒体“推特”上写道，塔利班技术团队从次日起不会再参加“毫无结果的会议”。他称阿富汗政府“以这样或那样的借口”拖延释放塔利班在押人员。

阿富汗国家安全委员会发言人贾维德·费萨尔说，政府将继续推进释囚计划，“我们要求塔利班不要现在就找借口破坏这一进程”。

路透社报道，释囚是阿富汗政府与塔利班建立互信、实现内部对话、推进阿富汗和平进程的关键举措。塔利班暂停谈判可能导致暴力升级，进而可能威胁美国的撤军计划。

塔利班与美国代表2月29日签署协议，内容包括阿富汗政府释放大约5000名塔利班人员，塔利班释放大约1000名阿富汗安全部队士兵。

塔利班一个3人代表团3月31日抵达阿富汗首都喀布尔，与政府方面讨论释囚事宜。塔利班方面先前说，双方谈妥释囚技术细节和后勤保障后将开始放人。

只是，双方连续谈判3天，未能达成一致，原定于本月2日释放塔利班在押人员的进程被推迟。阿富汗官员先前说，他们原打算释放100名患病或年龄超过50岁的塔利班在押人员，以交换20名阿富汗安全部队士兵。

阿富汗政府谈判团队成员马丁·贝克6日对媒体记者说，推迟的原因是塔利班要求释放15名“高级指挥官”，但“我们不能释放杀害我们人民的凶手”“我们不希望他们重返战场”。

贝克还说，阿富汗政府提议释放400名威胁性小的塔利班在押人员，作为对“大幅”减少暴力的友好回应，但遭到塔利班拒绝。（高冰冰）（新华社专特稿）

(责编：崔越、燕勐)
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