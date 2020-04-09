中国常驻联合国代表：中国已向120国和4个国际组织援助物资

人民网联合国4月8日电（记者 杨俊）当地时间8日，中国常驻联合国代表张军致函第74届联大主席班迪、联合国秘书长古特雷斯和各国常驻联合国代表，用事例和数据详细介绍中国抗击新冠肺炎疫情及同国际社会合作情况。

致函梳理了中国抗击疫情的重大举措和重要经验，指出在习近平主席亲自指挥、亲自部署下，中国政府坚持全民动员、联防联控，采取了最全面、最严格、最彻底的防控举措，同疫情展开顽强斗争。中方提出“早发现、早报告、早隔离、早治疗”的防控要求和“集中患者、集中专家、集中资源、集中救治”的救治要求，实践证明行之有效。中方调集全国医护力量支援湖北，各省市共向湖北派出346支医疗队、总计42600多名医务工作者。中国分别用时10天建成两座专门医院，在武汉临时兴建16家方舱医院，充分展现了中国速度、中国效率。经过艰苦努力，3月18日，中国内地首次实现新增本土确诊病例和疑似病例零报告。在中国共产党和中国政府的坚强领导下，14亿人民团结一心，用83天时间，付出巨大代价和牺牲，取得了抗疫斗争的阶段性重要成效。

致函以详尽事实展现了中方应对疫情的公开、透明、负责任态度。2019年12月27日武汉首次发现不明原因肺炎病例后，中方迅速开展调查，立即开展病原鉴定。2020年1月3日起，中方开始定期与世界卫生组织、包括美国在内的各国以及中国港澳台地区及时、主动通报疫情信息，共享新型冠状病毒基因组序列信息。中方接待中国—世界卫生组织联合专家考察组在华考察调研。中国国家卫生健康委每日发布中国疫情情况。中国国务院联防联控机制共举办65场新闻发布会，内容涉及疫情防控、医疗救治、科研攻关等众多领域，广泛回应外界关切。外交部多次召开外国驻华使馆（团）疫情防控通报会，介绍疫情进展。

致函以详实数据展现了中国为国际抗疫合作作出的巨大贡献。截至3月31日，中国政府已向120个国家和4个国际组织提供了包括普通医用口罩、N95口罩、防护服、核酸检测试剂、呼吸机等在内的物资援助。中国地方政府已通过国际友好城市等渠道向50多个国家捐赠医疗物资。中国企业向100多个国家和国际组织捐赠了医疗物资。截止4月7日，中国已向意大利、塞尔维亚、柬埔寨、巴基斯坦、伊朗、伊拉克、老挝、委内瑞拉、菲律宾9个国家派出11批医疗专家组。部分地方省份亦对外派出医疗专家组。中国毫无保留地与国际社会分享抗疫信息，与全球100多个国家、10多个国际和地区组织分享疫情防控和诊疗方案等技术文件，专门建立了新冠肺炎疫情网上知识中心和国际合作专家库，通过远程视频方式与100多个国家和地区举办了40余场技术交流会议。中方向世卫组织捐款2000万美元，支持世卫组织开展抗击新冠肺炎疫情的国际合作。

张军大使在致函最后表示，战胜疫情需要各国政府坚定信心、拿出行动，采取负责任态度，尊重科学和事实，团结协作应对挑战。中国坚决反对针对任何国家、民族和个人的歧视或污名化行为。面对这场全人类的重大考验，国际社会必须携起手来，共同抗击疫情，推动构建人类命运共同体。

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