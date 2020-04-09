美国代理海军部长迫于压力辞职

美国代理海军部长托马斯·莫德利6日向“西奥多·罗斯福”号航空母舰官兵训话的录音曝光，令先前风波持续发酵，他7日向美国国防部长马克·埃斯珀请辞。

埃斯珀在社交平台“推特”上说已接受莫德利的辞呈，经美国总统唐纳德·特朗普同意，任命现任陆军部副部长詹姆斯·麦克弗森接任代理海军部长。

特朗普评论说，辞职是无私的做法，他强调自己与这件事无关，“这一整件事…非常不幸”。

“西奥多·罗斯福”号上约有5000名官兵，3月24日出现新冠病毒感染病例。时任舰长布雷特·克罗泽致信海军高层“求救”。这封标注日期为3月30日的信经媒体披露后，美国军方决定从舰上大规模撤人。莫德利本月2日以处理方式欠妥为由，宣布解除克罗泽的舰长职务，招致一些官兵和政府高层不满。

莫德利6日飞往关岛，向停靠在那里的“西奥多·罗斯福”号官兵发表内部讲话，措辞严厉、夹杂脏话，指责克罗泽应对新冠疫情挑战的做法“太幼稚”“太愚蠢”，批评官兵不该像对待“英雄”般送别克罗泽。不少官兵被激怒，将讲话录音发送给多家媒体。

录音内容引发争议，一些国会议员呼吁解除莫德利的代理海军部长职务。特朗普6日谈论起“西奥多·罗斯福”号，认为莫德利对克罗泽的指责“粗暴”，说他可能介入这一事件。

录音披露之初，莫德利态度强硬，称自己“坚持说过的每一句话”。6日晚，他突然转变态度，向航母官兵致歉：“不是只有导弹可以击败我们。如果我们不注意说话的时机和分寸，言语也可以击败我们……这是我的错。”路透社说，莫德利是应埃斯珀的要求道歉。

美国海军部7日说，61%的“西奥多·罗斯福”舰上人员已接受新冠病毒检测，约2000人被转移上岸，包括克罗泽在内，舰上173人确诊感染新冠病毒。海军官员说，多艘其他舰船上的官兵检测结果也呈阳性。（顾梓峄）（新华社专特稿）

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