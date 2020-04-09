社交媒体管控疫情虚假信息

美国社交媒体沃茨阿普(WhatsApp)公司7日宣布，将限制用户转发信息的次数，以减少关联新冠疫情的信息传播，特别是虚假信息传播。

沃茨阿普在一份声明中说，自新冠肺炎疫情暴发以来，用户转发疫情相关信息的数量出现“显著增长”，“我们认为减缓信息传播速度……重要”，因而决定每名用户一次只能转发一条信息至另一名用户或另一个群组。

这一企业的发言人告诉媒体记者，新规定已经开始实施。

沃茨阿普原本允许一名用户每次转发20条信息至另一名用户或另一个群组，2018年降低为5条信息，原因是印度一些用户转发孩童遭绑架的虚假信息，导致一些人执行私刑杀死无辜民众。

作为沃茨阿普的母公司，脸书近几个月已经出台新规，“屏蔽”关联疫情的部分不实信息，包括对卫生专家建议的否定和虚假治疗方案。另一社交媒体巨头推特出台类似举措。

世界卫生组织先前将关联疫情的社交媒体虚假信息称为“信息疫情”，呼吁人们警惕谣言和错误信息传播。

英国《卫报》6日报道，英国至少20座通信基站遭烧毁或破坏，缘由是社交媒体一些用户声称5G网络传播新冠病毒。

英国政府官员先前多次辟谣，说这一说法“毫无根据”且“危险”。英国首相办公室一名发言人6日告诉媒体记者，政府正与多家社交媒体企业密切沟通，希望遏制不实信息传播。（郑昊宁）【新华社微特稿】

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