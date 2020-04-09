疫情带火美国游说生意

新冠肺炎疫情在美国暴发后，不少行业生意锐减，员工失业，但是游说生意需求猛增。

美联社7日报道，对联邦游说登记信息的分析显示，2月以来，雇用游说者的企业和机构数量激增。众多企业、利益集团甚至整个行业雇用游说机构，以寻求相关机构支持应对疫情，或从美国国会通过的2.2万亿美元财政刺激法案分得一杯羹。

今年年初以来登记的700多个游说个人和机构中，至少有70个提到新冠病毒或全球卫生危机。还有数十个先前注册登记的游说个人或机构把新冠病毒或刺激法案列入新一季度工作计划。

相关案例包括美国公园警察工会雇用专业游说人加里·加伦特，让他与负责国家公园事务的联邦政府官员沟通，说服他们关闭人口稠密地区的国家公园，防止病毒传播。

纽约销售商用洗衣设备的企业Laundrylux雇游说机构“巴拉德合伙人”，游说联邦政府把自助洗衣店列入疫情期间“必不可少”、可继续运营的商业设施。美国有大约3万家自助洗衣店，如果被要求关闭，Laundrylux公司势必受到牵连。

纽约一家生产医用可快速更换拉帘的企业希望游说者帮他们争取到财政刺激法案所划拨资金的支持。

伊利诺伊州一家生产呼吸机的企业希望让游说机构告诉政府：他们不只生产呼吸机，还有“一整套解决呼吸困难的产品”。

从事游说工作的前共和党联邦众议员杰克·金斯顿说，他游说的目的是，当国会为应对这场危机匆忙通过立法和规定时，“我们要确保国会听到客户的声音”。（欧飒）【新华社微特稿】

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