中国红十字会援助伊拉克第二批防疫物资运抵巴格达

新华社巴格达4月8日电（记者张淼）中国红十字会援助伊拉克的第二批防疫物资8日晚运抵伊首都巴格达。

中国红十字会总会援助伊拉克防治新冠肺炎医疗专家组领队陶中权说，第二批防疫物资主要包括CT设备、口罩、体温枪、护目镜、紫外线消毒车等。

伊拉克卫生部副部长贾西姆对中方再次向伊拉克伸出援手表示感谢。他说，中方援助伊拉克的第一批防疫物资在增强伊拉克病毒检测能力方面发挥了重要作用，第二批物资的到来将进一步改善伊拉克医护人员防护装备，提升当地医学影像检查能力。

中国驻伊拉克大使张涛说，过去一个月内中国专家组积极开展工作，走访了伊拉克9个省份，同中央、地方和社区层面的医护人员深入交流，分享经验，培训技能，并帮助伊拉克建成新的核酸检测实验室，极大提高了伊拉克核酸检测能力。下一阶段随着专家组在伊拉克工作继续展开，随着援助物资的陆续到位和分配完成，伊拉克政府的防疫和抗疫能力将进一步得到提高。

应伊拉克红新月会请求，由中国红十字会总会派遣的中方医疗专家组3月7日抵达伊拉克，并带去了首批防疫物资，以援助伊拉克新冠疫情防控工作。

伊拉克卫生部8日发表声明说，该国在过去24小时内新增确诊病例80例，累计确诊病例1202例；新增死亡病例4例，累计死亡69例；累计治愈452例。

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