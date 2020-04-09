中国驻英使馆：敦促英国议会下院外委会停止污蔑中国

人民网讯 据中国驻英国使馆网站消息，中国驻英国使馆发言人谈英国议会下院外交委员会涉新冠肺炎疫情有关报告。

英国议会下院外交委员会4月6日发表有关新冠肺炎疫情报告，罔顾中国为世界抗疫所做巨大努力、牺牲和贡献，无端污蔑中方隐瞒疫情、散布不实信息，还毫无根据地将中国称为病毒来源地。中方对此深感震惊、深表关切。

中国始终秉持公开、透明、负责任的态度，第一时间甄别病原体，第一时间与世界卫生组织共享病毒全基因序列，第一个采取历史上最有力、最严格、最全面的防控举措，第一个取得疫情防控阶段性成果，第一个毫无保留地与有关国家分享抗疫经验，第一时间向包括英国在内的120多个国家和4个国际组织提供抗疫援助，得到了国际社会充分肯定和积极评价。中国的努力不容歪曲，中国的贡献不容诋毁！

中国处理疫情的时间线清清楚楚，从公开报道中都可以看到。2019年12月27日，湖北省中西医结合医院呼吸与重症医学科主任张继先第一时间上报了她接诊的3个可疑病例，29日湖北和武汉相关疾控中心和医院开展了流行病学调查，30日武汉市卫健委发布了关于《做好不明原因肺炎救治工作的紧急通知》，31日国家卫健委专家组抵达武汉开展现场调查；2020年1月3日，中方开始正式向世卫组织以及包括英国、美国在内的世界各国通报信息，8日初步确定疫情病原，11日中国疾控中心将5条新冠病毒全基因组序列上传网站，同全球和世卫组织共享数据，23日中方采取关闭离汉通道等空前全面、彻底和严格的措施。

根据世卫组织评估，中国政府采取果断、有力、及时措施，避免了数十万人感染。许多国家都认为，中国经验和做法为其他国家提供了有益借鉴。《科学》杂志近日刊登英国、美国等科研人员的共同报告，认为中国防控举措成功打破了病毒传播链，为其他国家采取措施争取了宝贵时间。

新冠病毒溯源问题是个严肃复杂的科学问题，必须要由专业人士基于事实作出科学和专业的评判。世卫组织和国际社会都明确反对将病毒与特定国家和地区相联系，反对借此搞污名化。

我想强调，病毒不分国界、不分种族，是人类的共同敌人。在这个特殊时期，各国应着眼大局和长远，携手合作、共克时艰。我们坚决反对将疫情政治化，在各国之间制造矛盾与分裂，这将毒化国际抗疫合作氛围，妨碍各方共同抗击疫情。

我们敦促英国议会下院外委会及某些政客摒弃冷战思维，停止污蔑抹黑中国，客观、公正地看待中国抗疫努力与成效，为中英抗疫合作和维护全球公共卫生安全贡献正能量，而非相反。

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