美国民主党总统竞选人桑德斯退选

新华社华盛顿4月8日电（记者徐剑梅 邓仙来）美国民主党总统竞选人伯尼·桑德斯8日宣布停止竞选活动，为领跑民主党预选的前副总统乔·拜登赢得民主党总统候选人提名铺平了道路。

桑德斯当天发表视频讲话说，在过去几周里，他和团队及许多支持者就其竞选前景进行了“诚实的评估”。尽管在全美范围内获得大量年轻选民和工薪阶层的支持，但鉴于目前拜登在民主党全国代表大会党代表票数上的领先优势，他“几乎不可能”赢得民主党总统候选人提名。

桑德斯表示，在新冠疫情席卷美国的情况下，继续一场不能赢的战斗，会让他感到良心不安。基于提名不会成功的判断，他决定停止自己的竞选活动。

桑德斯现年78岁，于2019年2月宣布竞选美国总统。作为“进步派”代表人物之一，桑德斯主张实施“全民医保”、免除公立高校学费等政策。2016年，他第一次竞选美国总统，但在民主党选战中败给了希拉里·克林顿。

在今年2月民主党预选早期阶段，桑德斯表现强劲，在年轻选民和拉美裔选民中支持率高于其他民主党竞选人，但未能有效扩大选民基础。2月底拜登在南卡罗来纳州大胜后，民主党温和派竞选人纷纷退选并团结支持拜登，民主党预选形成拜登和桑德斯对决的格局。在3月以来的预选中，拜登领先优势不断扩大，党内要求桑德斯尽早退选的呼声增加。

3月中旬以来，受疫情影响，美国多州推迟预选和州代表选举。拜登和桑德斯的竞选活动均已停顿数周。共和党方面，现任总统特朗普3月中旬赢得所需党代表票数，已锁定共和党总统候选人提名。

此间分析人士认为，新冠疫情正在重塑2020年美国总统选举面貌，疫情演变将在很大程度上决定选举进程及结果。

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