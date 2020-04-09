美媒：新冠疫情加剧美国社会不平等

新冠肺炎疫情肆虐全球，感染者上至政要名流，下至平头百姓。一些人由此认为，疫情面前，人人平等。不过美国媒体评论，事实却并不如此，疫情正在加剧美国社会的不平等现象，穷人和有色人种首当其冲。

美国有线电视新闻网(CNN)列举数据报道，3月22日至28日，美国当周失业人数飙升至660万人，其中有色人种占比例最大，因为服务业和其他受疫情影响而“被牺牲”的产业中有相当数量的有色人种从业者。

更重要的是，对很多美国人而言，失去工作就意味着失去雇主提供的医疗保险。万一他们患病需要检测和治疗，就会处于弱势地位。

民主党多名议员3日致信卫生与公众服务部长亚历克斯·阿扎，要求公布接受新冠病毒检测的族群数据。他们在信中说，要控制美国疫情，首先要关照低收入的有色人群，同时在全国范围内减缓病毒传播速度。

由于美国长期存在种族歧视现象，相较于白人，有色人种的生活条件、居住环境和身体健康更差，因此更易受新冠病毒感染。

马萨诸塞州联邦参议员伊丽莎白·沃伦在一则声明中说，由于数十年来的“结构性”种族主义政策，很多有色人种无法获得优质医疗服务，买不起房子，也没有经济保障，疫情使得原本就存在的种种不平等更加朝着两极分化。

用数字说话，北卡罗来纳州梅克伦堡县32.9%的人口为非洲裔，该地区新冠病毒感染病例中非洲裔占43.9%。威斯康星州密尔沃基市26%的人口为非洲裔，但该市近一半感染病例、八成死亡病例为非洲裔。密歇根州人口的14%为非洲裔，该州35%感染病例、40%死亡病例为非洲裔。

华盛顿智库城市研究所助理研究员史蒂文·布朗形象地说：“同样条件下，美国白人可能只是伤风感冒，但黑人搞不好就要恶化成肺炎。”（夏原一）（新华社专特稿）

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