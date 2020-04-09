巴勒斯坦加沙地带卫生部门官员日前证实，在以色列方面协调下，一批由世界卫生组织捐赠的抗疫医疗物资和设备运抵加沙地带，包括数百套防护服、约1650份检测试剂等。据以色列媒体报道，以色列此前已向实际控制加沙地带的巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）方面移交了数百个检测试剂盒和1000套防护服。

疫情发生后，加沙地带面临呼吸机、防护服等医疗资源短缺困难。在此情况下，巴以联手抗击疫情弥足珍贵。联合国人道主义事务协调厅在巴勒斯坦的分支机构日前发布的一份报告认为，疫情发生以来，巴以双方展开了“前所未有”的合作。当地媒体称，此前冲突不断的加沙地带在疫情下实现了非正式停火，出现了“少有的平静”。

3月5日，约旦河西岸城市伯利恒一家旅馆出现首批疑似病例后，巴勒斯坦将疑似病例取样送往以色列进行检测，有7人确诊。当天，巴勒斯坦总统阿巴斯宣布该国进入紧急状态，关闭所有学校等公共场所，所有约旦河西岸的关卡封闭。同时，以色列国防部与巴勒斯坦方面联合封锁伯利恒及周边城市，禁止两国民众进出。一名伯利恒当地官员表示，巴方采取的大多数措施都是在与以色列方面充分协调下完成的。媒体分析认为，巴以双方协调采取严厉管控措施，有效限制了人员密集流动，不仅为巴勒斯坦的公共卫生系统争取了应对时间，也减少疫情输入以色列的压力。

《以色列时报》援引一名巴勒斯坦高级官员的话称，巴以官员在安全和民政事务上有长期合作。巴勒斯坦卫生部长马伊·凯拉早在2月底召开的记者会上就曾表示，巴勒斯坦与以色列在应对新冠肺炎疫情方面互相协调。加沙政府协调和联络处司令艾亚德·萨尔汉说：“我们正在一同作战，新冠病毒是全球共同的敌人。”

联合国中东和平进程特别协调员姆拉德诺夫称赞巴以就抗击疫情展开合作。他表示，双方密切和建设性的合作是遏制疫情扩散的重要动力。以色列总统里夫林日前在与阿巴斯通话时表示，以巴合作对于确保以色列和巴勒斯坦人民的健康至关重要。双方在危机时期的合作也证明，以巴未来有能力为共同利益开展更多合作。

耶路撒冷当代事务研究所所长艾伦·贝克表示，病毒不分民族、国家和宗教。面对疫情，以色列和巴勒斯坦之间真诚开放的合作，有望为未来双方建立信任和实现和平打下基础。

（本报开罗4月8日电）

《 人民日报 》（ 2020年04月09日 17 版）

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