抗击疫情为中美合作提供了平台

本报北京4月8日电 （记者吴刚）针对美国近百名战略界人士近日联合发表声明呼吁美中加强防疫合作，外交部发言人赵立坚8日在例行记者会上说，中方对此表示赞赏和欢迎，此次抗击疫情为中美合作提供了平台。

有记者问，美国近百名战略界人士近日联合发表声明，呼吁美中加强防疫合作，表示美国两党人士对此均表示支持。同时，声明称中国在疫情初期隐瞒问题、透明度不足、未能同美国及国际卫生机构充分合作。中方对此有何评论？

赵立坚表示，美国战略界人士希望中美两国能够携手抗击新冠肺炎疫情，认为这对阻止疫情在全球范围内扩散蔓延至关重要。这同一段时间来中美两国和国际社会广大有识之士发出的积极理性声音是一致的。中方对此表示赞赏和欢迎。

他表示，病毒没有国界，不分种族，是全人类面临的共同挑战，国际社会只有形成合力，才能战而胜之。中国愿秉持人类命运共同体理念，继续同包括美国在内的世界各国一道，加强抗疫合作，共同维护全球公共卫生安全。

赵立坚说，近一段时间以来，习近平主席和特朗普总统两次通电话，就加强中美抗疫合作达成重要共识。两国卫生部门和防控专家一直保持着密切联系，召开多次视频交流会。中国很多省市、企业、团体正在积极向美方提供医疗物资捐助，支持美国人民的抗疫斗争。中方也正在积极协助美国政府和企业在中国采购抗疫物资。双方制药企业和科技界人士也就疫苗及药物研发保持着沟通与合作。

“这份声明中提及有关中国在初期隐瞒疫情、缺乏透明度等说法，这完全不符合事实。”赵立坚说，疫情发生后，中方始终采取公开、透明、负责任的态度，第一时间向世界卫生组织报告疫情，第一时间同各国分享新冠病毒基因序列，第一时间开展疫情防控专家国际合作，第一时间向其他疫情暴发国家伸出援手，这些最基本的事实得到了国际社会充分肯定和积极评论，是谁也不能否认和抹杀的。

《 人民日报 》（ 2020年04月09日 17 版）

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