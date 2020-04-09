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“确保一个都不能少”

本报驻埃及记者  曲翔宇

2020年04月09日05:26  来源：人民网－人民日报
 

　　日前，在埃及坦塔大学、卡夫拉·谢赫大学留学的中国学生都收到了一个红色中国礼盒，里面装的是当前埃及市场上紧缺的防疫物资——医用口罩、消毒湿巾、免洗洗手液等。

　　这是在中国驻埃及大使馆推动下，在埃中企与中国留学生“结对子”抗疫的一个环节。埃及中国学生学者联合会（学联）通过微信一一联系留学生分批领取防疫物资。

　　“身在海外，祖国是我们的后盾，感恩！”“我在开罗一切安好，请大家放心”……暖人的话语频刷朋友圈。

　　收到防疫物资的同时，还有许多留学生额外收到约3000埃镑（1元人民币约合2.2埃镑）的首期抗疫特别助学金。在艾因夏姆斯大学任教的学联会长摆克成介绍说，为加强疫情防控，埃及政府采取了宵禁、暂停国际航班、学校停课、禁止大规模聚集性活动等措施，涉及中国留学生兼职的旅游、餐饮服务等行业备受冲击，给一些家庭经济困难的留学生带来不小压力。这笔助学金能维持高校停课期间，同学们居家抗疫的基本开销。

　　中国驻埃及大使馆教育参赞宋波说，目前在学联登记注册的中国留学生有1010名，汉语教师105名，其中不少留学生来自中国偏远地区，家庭经济相对困难。由中国驻埃及大使馆搭桥，学联居间联络，名创优品、中国珞珈实业有限公司、埃及快虎摩托车有限公司、中国上海超石集团等企业以及埃及中国贸易中心、开罗大学孔子学院、苏伊士运河大学孔子学院、艾因夏姆斯大学孔子课堂等机构，共同开启“划片包干”的帮扶形式，覆盖中国留学生集中的9所高校，旨在为留学生们提供抗疫物资保障，建立联防联控、群防群控体系。

　　“这些防护用品真是雪中送炭。”来自新疆的开罗大学留学生热依沙兴奋地说。“我为自己是中国人而自豪。”爱资哈尔大学留学生米渊说。

　　中国驻埃及大使馆公使肖军正表示，使馆将继续同学联、孔院等合作，“全面掌握留学生身体状况确保一个都不能少，为留学生排忧解难争取一件事也不能漏，调动在埃资源帮扶留学生确保一所学校也不能忘。”

　　（本报开罗4月8日电）  


　　《 人民日报 》（ 2020年04月09日 17 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)
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