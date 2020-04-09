加强抗疫合作  完善全球治理（国际视点）

4月6日，西班牙马德里一些民众走上街头或在家中窗台鼓掌向医护人员致敬。图为当天，在马德里的一家医院外，医护人员感谢民众的致敬。

新华社发

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4月7日是世界卫生日。在新冠肺炎疫情防控全球阻击战中，医护人员作出了巨大贡献。世卫组织、多国政要和民众向包括中国医护人员在内的全球医护工作者致敬。各方同时呼吁，不断加强国际合作，完善全球公共卫生治理，才能取得抗击疫情的最终胜利。

世卫组织4月7日发布了《2020年世界护理状况》。报告指出，在新冠肺炎疫情全球大流行的背景下，医护人员既要应对疫情，又要提供基本医疗服务，面临空前压力。世卫组织强调，各国应同舟共济携手抗击疫情，“未来几天、几周以及几个月都将考验我们的决心、我们对科学的信赖度以及我们的团结互助精神”。

“一线医护工作者为抗击疫情发挥了中心作用”

世卫组织于1948年4月7日成立。从1950年开始，4月7日被设立为世界卫生日。世卫组织总干事谭德塞在6日记者会上说：“在世界卫生日到来之际，我们向医护人员特别是奋战在抗击疫情一线的医护人员致敬，感谢他们的贡献。一线医护工作者为抗击疫情发挥了中心作用，做出了巨大牺牲，其中很多医护人员为救治病人失去了宝贵生命。应该珍视医护人员的工作，向他们表示感谢和敬意，也完全相信他们将尽其所能控制疫情。”

谭德塞表示，通过这次疫情，人们应该认识到，必须重视医护人员，他们的作用十分关键。不论是抗击疫情期间还是在平时，医护人员都始终守护着人们的健康。谭德塞呼吁帮助医护人员做好自我防护，加大对医卫工作的投入。

今年世界卫生日的主题是“支持护士和助产士”。《2020年世界护理状况》报告指出，护士是医护人员的中坚力量，对于实现“一个都不能少”的卫生承诺以及可持续发展目标至关重要。当前全球护士缺口极大，且资源分布不均，护士缺口在非洲、东南亚、拉美等中低收入国家表现得尤为严重。2030年之前，全球至少要增加600万名护理工作人员，才能满足需求。报告建议，各国应增加公共卫生投入，加大培训力度，培养更多护理专业学生，保障护士权益。

“医护人员是实现全民健康的基石”

各国医护人员冲锋抗击疫情一线，是护佑健康、拯救生命的英雄。他们的英勇和奉献精神在各国民众中广为传颂。在世界卫生日这一特殊时节，多国政要和民众向医护人员表达赞誉和感激。

“正是医护人员在前线的战斗，才保护了民众的生命健康。我们真诚地感谢他们，一定要为医护人员提供全力支持。”泰国总理巴育表示，为表彰医护人员的巨大贡献，泰国政府为公共卫生部增加45684个公务员岗位，用于合同制医护人员转正和接收大学生。

新加坡总理李显龙7日通过社交媒体向在抗击新冠肺炎疫情中不懈努力、救治患者的医务人员致敬。马来西亚卫生部总监努尔·希沙姆说：“医务人员在这场抗疫战斗中发挥了重要作用。在这艰难时期，所有医务人员仍在孜孜不倦地工作。我们必须共同努力，直到这场战斗结束。”世卫组织非洲区域主任马什迪索·莫埃蒂表示，要感谢一线卫生工作者为拯救生命作出的贡献，“医护人员是实现全民健康的基石”。

为了感谢医护人员的巨大付出与努力，近日每晚8点，西班牙民众都自发来到家里的阳台或窗前，为奋战在一线的医护人员鼓掌加油。西班牙卫生大臣萨尔瓦多·伊利亚7日表示：“在世界卫生日这一特殊日子，我想对所有医护人员的杰出工作与付出表示敬意。”

日中医学协会理事池谷田鹤子对本报记者说：“我要向世界各国奋战在抗击疫情一线的同仁们表示由衷敬意。当前还没有新冠肺炎疫苗和特效药，敢于冒着巨大危险冲在前方，医护人员的勇气和精神令人感动。”

中国医护人员毫无畏惧投入疫情防控救治工作，为抗击疫情取得阶段性重要成果作出了重要贡献。同时，中国向多个国家派遣医疗卫生专家组，同当地医护人员并肩作战、共克时艰，赢得国际社会广泛赞誉。“中国医护人员顽强拼搏、日夜奋战，令人敬佩。”家住日本横滨市的岩崎春香曾在中日友好医院国际部担任志愿者护士。当得知北京同事赴武汉驰援时，她专门手绘了该医院国家紧急医学救援队队标作为自己的微信头像，为他们加油。泰国副总理兼卫生部长阿努廷表示，中国政府积极分享防疫经验，为国际抗疫作出重要贡献。“中国的支持坚定了我们战胜疫情的决心，让我们在抗疫中有了更强大的武器。”

“应对全球重大挑战，国际协调合作非常重要”

在各方纷纷点赞医护人员作出巨大贡献的同时，国际社会也呼吁要进一步加强抗疫合作，完善全球公共卫生治理，认为只有各国携手努力，积极支持国际组织发挥作用，才能共同战胜疫情。

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利表示，国际社会需要拿出一个共同的抗疫计划，同时帮助卫生脆弱国家和民众应对疫情。“自疫情发生以来，欧盟、中国和其他国家间相互帮助支持，这正是世界团结和合作的具体例证。”西班牙《国家报》刊文称，无论是疫苗的研发，还是特效药的研制，都离不开国际合作。“要彻底战胜疫情，唯有加强合作、携手抗疫。”

李显龙8日表示，尽管各国国情、社会规范和资源不同，但面对的是新冠肺炎疫情这一共同敌人。各国必须紧密合作，借鉴彼此经验，“这是人类能够控制这次疫情大流行的唯一途径。”

非洲联盟主席团日前就非洲抗疫形势举行电话会议，呼吁世卫组织、非洲疾控中心以及世界各国行动起来，加强国际合作，共同应对疫情。卢旺达治理署新闻与传播部主任杰拉尔德·姆班达说，中国以实际行动帮助其他国家抗击疫情，践行了人类命运共同体理念。“非洲各国要结合自身条件，充分学习借鉴中国积累的经验做法，才可能赢得抗疫斗争的最终胜利。”

自新冠肺炎疫情发生以来，世卫组织积极推动各方加强信息沟通、政策协调、行动配合。据最新统计，世卫组织已向133个国家运送了90多万个医用口罩、6.2万个N95口罩、100万套医用手套、11.5万套防护服、1.7万副护目镜和3.4万个防护罩，向126个国家运送了检测试剂，有力支持公共卫生系统脆弱国家抗击疫情的努力。同时世卫组织及其合作伙伴发起了“团结试验”项目，该试验将比较4种不同药物或药物组合治疗新冠肺炎的安全性和有效性，探索临床救治方案，当前已有超过70个国家加入项目。

前联合国秘书长2030特别顾问大卫·纳巴罗在接受本报记者采访时说：“世卫组织在抗击疫情关键时刻发挥的作用令人尊敬，我很高兴看到越来越多的国家发出团结合作、共同抗疫的信号。我深信，应对全球重大挑战，国际协调合作非常重要。”

（本报布鲁塞尔、曼谷、东京、马德里、约翰内斯堡4月8日电 记者张朋辉、孙广勇、林芮、刘军国、姜波、吕强）

《 人民日报 》（ 2020年04月09日 17 版）

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