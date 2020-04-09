非洲国家积极评价中国加强对非抗疫合作（患难见真情 共同抗疫情）

当前，新冠肺炎疫情在非洲持续蔓延。疫情是人类面临的共同挑战，中国高度关注非洲疫情形势，积极向非盟和非洲国家提供抗疫物资援助，组织专家视频会议交流经验；中国企业和民间机构也纷纷向非洲国家伸出援手。非洲国家赞赏中国抗疫取得的显著成效和为维护全球公共卫生安全所作重要贡献，表示将继续借鉴中国经验，加强双方卫生领域合作，携手取得抗疫最终胜利。

“我们正在借鉴中国抗疫经验和做法”

3月中旬，中国同非洲国家首次就疫情防控举行专家视频会议，埃塞俄比亚、肯尼亚、利比里亚等24个非洲国家、非洲疾控中心以及世界卫生组织驻部分国家代表近300名官员和专家参会。从遏制疫情蔓延到加快疫苗研发，从边境防控到社区管理，从临床治疗到个人防护，中方专家进行了全面介绍，详细解答非洲同行的关切。

“中国抗击疫情取得的显著成效有目共睹，为非洲国家做好疫情防控工作树立了标杆。”坦桑尼亚国家健康保险基金区域主管拉斐尔·马拉巴表示，这体现了中国政府和医学界的开放态度，以及以实际行动支持抗疫国际合作的担当。埃塞俄比亚卫生部部长利娅·塔德塞对会议予以高度评价：“中方专家分享了翔实可靠的疫情信息和防控方案，为非洲国家提供了具有针对性和指导性的建议。这正是埃方所需要的。”塞内加尔卫生与社会行动部卫生应急行动中心主任阿卜杜拉耶·布索认为，非洲国家可以学习中国经验，更好防控疫情。“事实证明，大范围监测和筛查疑似病例，实行有效隔离和救治，是遏制疫情蔓延的有效方法。我们正在借鉴中国抗疫经验和做法。”

连日来，中国驻非洲国家使领馆也以各种形式与驻在国政府分享疫情防控信息和经验。4月3日，中国驻南非大使馆组织召开中南专家视频交流会，中方专家就病毒检测、防控策略、临床诊治等与南方专家分享了中国抗疫经验。“南非疫情日趋严峻，感谢中国‘雪中送炭’。”南非卫生部部长穆凯兹表示，“中国疫情防控工作有力有效，为世界赢得宝贵窗口期，也为其他国家提供范例，我们愿学习中国抗疫经验。”世卫组织驻非洲地区区域主管穆蒂认为，社区防控等中国抗疫措施值得借鉴。

中非疾控中心在公共卫生领域一直保持密切合作。非洲疾控中心主任约翰·肯格松表示，中国疾控中心2018年就向非洲疾控中心派遣了高级顾问，负责霍乱和病毒性肝炎的防控工作。“新冠肺炎疫情发生后，中国专家加入到我们新成立的非洲应对新冠病毒特别工作组，提出了大量有益建议和措施。”肯格松说，“非洲国家医疗卫生体系较为薄弱，当前疫情防控形势严峻，中国与非洲坚定站在一起，主动分享防疫理念及综合举措。中国的担当作为给了我们信心和力量。”

“生动体现了中国人民对非洲人民的友好感情”

4月6日，中国援助18个非洲国家的抗疫物资运抵加纳。这批物资包括呼吸机、N95口罩、防护服、手套等医疗设备和防护用品。目前，中国已向近30个非洲国家和非洲疾控中心提供了医疗物资和技术等方面的紧急援助，其中包括诊断工具和病例管理手册等融合了传染病防治实践的资料，帮助非洲国家更有效地确诊病例，进行医治。

中国企业和民间机构等也通过不同方式支持非洲抗疫。马云公益基金会和阿里巴巴公益基金会为非洲54个国家捐赠了口罩、防护服、检测试剂盒等医疗物资，已分发至非洲各国，同时两个基金会还与非洲各国医疗机构合作，提供新冠肺炎临床治疗网上培训资料；华为公司提供5G技术支持南非抗击疫情；东软医疗向肯尼亚提供新冠肺炎人工智能辅助筛查系统，协助中国专家对当地患者进行远程会诊；多家在非洲投资的中资企业也为各国捐赠了大量抗疫物资……

对于中国提供的一系列物资捐助，非洲国家表示感谢。非盟发表声明称，这些物资“将极大增强非洲应对疫情的能力”。南非总统拉马福萨发表讲话，感谢中国政府和企业对非洲国家抗疫的大力支持。津巴布韦总统姆南加古瓦说：“感谢中国对津巴布韦应对疫情提供全方位支持，这是真正的友谊之举。”肯尼亚卫生部部长穆塔希·卡圭说，来自中国的物资不仅能提高肯尼亚新冠病毒检测能力，也将大大增强医务工作者的安全，“生动体现了中国人民对非洲人民的友好感情”。

“诠释了患难与共、守望相助的兄弟情谊”

日前，由中国企业出资援建的津巴布韦新冠肺炎定点诊疗医院威尔金斯医院升级改造项目竣工交付。项目实施方24小时施工，仅用十余天便完成了建设，使当地医院基础设施和诊治条件得到大幅改善，收治病患能力明显提升。“中国速度令人印象深刻。中国政府短时间内在武汉建起了专门医院，现在非洲也在借鉴这些有效举措。”津巴布韦卫生和儿童福利部部长莫约表示，中国正积极帮助更多国家有效应对疫情，这将为各国提供信心和支持，为世界早日战胜疫情作出重要贡献。

2014年埃博拉疫情期间，中国政府援建了塞拉利昂—中国友好生物安全实验室。目前，该实验室承担起塞方新冠病毒检测技术培训等任务，并帮助塞方建设传染病防控模式和公共卫生体系。中国第二十一批援塞拉利昂医疗队入驻的中塞友好医院被指定为收治新冠肺炎定点医院。连日来，医疗队紧急培训当地医务人员，规划筹备隔离病房，增强防控疫情能力。塞拉利昂全国人民大会党总书记杨桑内表示，中国为塞提供了积极、及时的帮助。希望同中方密切合作，共同应对疫情。

日前，中国援埃塞俄比亚医疗队协助该国卫生部完成了新冠病毒PCR检测试剂的设备调试，使埃塞俄比亚成为非洲除南非以外第二个拥有新冠病毒核酸检测能力的国家。塔德塞表示：“中国以实际行动支持非洲抗疫，显示出中国对非洲情谊的珍视，体现了命运与共的担当。”

“应对疫情需要各国通力合作，中国为全球合作抗疫树立了榜样。”南部非洲发展共同体执行秘书斯特戈梅娜·塔克斯表示，“中国为非洲提供了及时帮助，诠释了患难与共、守望相助的兄弟情谊。中国不仅对本国人民生命安全和身体健康负责，也对全球公共卫生事业尽责，体现了负责任大国的担当。我们不会忘记中国向非洲国家提供的援助。”

（本报约翰内斯堡4月8日电）

《 人民日报 》（ 2020年04月09日 03 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)