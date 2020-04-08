原标题：外国政党政要高度评价中国共产党在国际抗疫合作中的作为担当

新华社北京4月8日电 近日，一些外国政党政要致电致函中共中央对外联络部，高度评价中国共产党采取果断有力举措遏制疫情蔓延，并秉持人类命运共同体理念，与世界分享防控经验，全力支持全球抗疫行动，体现了负责任大党的使命担当。

缅甸国务资政昂山素季表示，在以习近平同志为核心的中共中央坚强领导下，中国共产党团结广大人民，凭借先进的医疗技术和强大的动员能力，成功遏制了境内疫情蔓延。我们谨向中国共产党和中国人民表示祝贺。中国共产党表示将向缅政府抗疫提供进一步支持，我们对此十分感激。

印度尼西亚大印尼行动党总主席、政府国防部长普拉博沃表示，在新冠肺炎疫情全球大流行时期，中国共产党与世界政党一道发出《共同呼吁》，推动加强国际抗疫合作，充分彰显了中国共产党的人道主义情怀。

斯里兰卡统一国民党领袖、前总理维克拉马辛哈表示，疫情严重影响世界各国人民生活秩序，中国在疫情防控方面走在世界前列，采取的多重措施已成为全世界学习的榜样。我们坚决反对任何对中国污名化的言行。

津巴布韦非洲民族联盟－爱国阵线全国主席穆欣古里表示，在习近平总书记和中国共产党强有力的领导下，中国疫情防控工作取得重大阶段性成效。中国抗疫成功为保护中国人民和世界人民的健康作出了重大贡献，为世界其他国家抗击疫情提供了重要经验，彰显了中国的大国责任担当。疫情是全人类共同的敌人和挑战，世界各国只有齐心协力、携手共进，才能打赢这场应对重大传染性疾病的斗争。

捷克和摩拉维亚共产党主席、众议院第一副议长菲利普表示，疫情对所有国家和民族都提出了巨大挑战，中国同其他国家分享经验并在物质上予以帮助，用行动诠释了患难见真情。中国共产党同世界政党发出关于加强国际抗疫合作的《共同呼吁》，为摆脱当前困境提供了路径，捷摩共同其他政党一道积极支持这一呼吁。

美国前总统里根特别助理班多表示，中国正在逐步走出新冠肺炎疫情，中国抗疫的成效促使美国政府重视同中国和其他国家开展抗疫合作。当前，疫情正在西方国家广泛传播，将疫情作为政治武器的做法毫无益处。

此外，印度全印前进同盟全国书记德瓦拉坚、新加坡政府外交部长维文、斯里兰卡中国友好协会主席古纳提拉克、亚洲政党国际会议常委、泰国为泰党领导人纳丽妮、智利基督教民主党主席查因、阿尔巴尼亚争取一体化社会运动党主席克吕埃马齐等政党政要也在来电来函中表示，各国政党应发挥政治引领作用，汇聚全球力量和资源，加强国际抗疫合作，促进全球早日回到和平发展的轨道。

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