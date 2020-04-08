外交部：正协调安排航班 接回有切实困难的留学生

人民网北京4月8日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持例行记者会。

记者会实录如下：

为帮助缅甸应对新冠肺炎疫情，中国政府决定向缅甸派遣抗疫医疗专家组。专家组由国家卫生健康委员会组建，由云南省卫健委选派，已于４月８日上午启程。

央视记者：美国近百名战略界人士近日联合发表声明，呼吁美中加强防疫合作，表示美国两党人士对此均表示支持。同时，声明称中国在疫情初期隐瞒问题、透明度不足、未能同美国及国际卫生机构充分合作。中方对此有何评论？

赵立坚：我们也注意到这份声明。美国战略界人士希望中美两国能够携手抗击新冠肺炎病毒，认为这对阻止疫情在全球范围内扩散蔓延至关重要。这同一段时间来中美两国和国际社会广大有识之士发出的积极理性声音是一致的。我们对此表示赞赏和欢迎。

病毒没有国界，不分种族，是全人类面临的共同挑战，国际社会只有形成合力，才能战而胜之。中国愿秉持人类命运共同体理念，继续同包括美国在内的世界各国一道，加强抗疫合作，共同维护全球公共卫生安全。近一段时间以来，习近平主席和特朗普总统两次通电话，就加强中美抗疫合作达成重要共识。两国卫生部门和防控专家一直保持着密切联系，召开多次视频交流会。中国很多省市、企业、团体正在积极向美方提供医疗物资捐助，支持美国人民的抗疫斗争。中方也正在积极协助美国政府和企业在中国采购抗疫物资。双方制药企业和科技界人士也就疫苗及药物研发保持着沟通与合作。

正如你刚才提到的，这份声明中提及有关中国在初期隐瞒疫情、缺乏透明度等说法，这完全不符合事实。疫情发生后，中方始终采取公开、透明、负责任的态度，第一时间向世界卫生组织报告疫情，第一时间同各国分享新冠病毒基因序列，第一时间开展疫情防控专家国际合作，第一时间向其他疫情暴发国家伸出援手，这些最基本的事实得到了国际社会充分肯定和积极评论，是谁也不能否认和抹杀的。

这次抗击疫情为中美合作提供了一个平台。正如不久前习近平主席在同特朗普总统通话时指出的，中美合则两利、斗则俱伤，合作是唯一正确的选择。希望美方同中方一道，按照两国元首达成的重要共识，相向而行，加强抗疫等领域合作，发展不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的中美关系，更好造福中美两国人民和世界各国人民。

彭博社记者：针对当前全球石油市场的变化，中方是否了解二十国集团（G20）会采取什么措施吗？中方将在其中发挥何种作用？

赵立坚：我可以阐述一下中方的原则立场。中国是世界能源进口和消费大国，我们希望国际能源市场能够保持稳定。在疫情影响下，各方对世界经济的前景有很多预测，在这个时候，国际能源市场保持稳定有着特殊的意义。中方希望G20等国际多边机制能够在这方面发挥相应作用。

深圳卫视记者：据报道，东盟—中日韩关于加强应对新冠肺炎合作特别卫生部长会议7日举行。你能否进一步介绍会议情况？各方就疫情防控达成了什么共识？

赵立坚：4月7日下午，东盟—中日韩关于加强应对新冠肺炎合作特别卫生部长视频会议召开。中日韩三国及东盟10个成员国卫生部门负责人和东盟秘书处秘书长出席会议并发言，来自上述部门的100多名代表参会。中国国家卫生健康委负责人出席会议。

在会上，中方向与会各方介绍了中国疫情防控举措、经验以及与相关国家开展疫情信息和技术交流情况，呼吁各方继续支持世界卫生组织在抗击疫情中发挥领导作用，继续公开、透明、负责任地共享信息，加强沟通协调，采取共同行动，打赢这场疫情防控阻击战。

据了解，会后，与会各方正磋商形成此次会议的联合声明，携手应对疫情，共同维护地区和全球卫生安全。请大家保持关注。

凤凰卫视记者：第一个问题，中国政府是否有计划安排包机从美国接回在美未成年留学生？第二个问题，美国总统特朗普昨天表示，世卫组织应对疫情“搞砸了”，并称美方考虑将暂停向世卫组织缴纳会费。中方有何评论？

赵立坚：关于第一个问题，党中央一直高度重视和关心海外中国留学人员。新冠肺炎疫情海外多点暴发后，外交部根据党中央决策部署，已经要求所有驻外使领馆全面行动起来，想尽一切办法，把党和政府的关爱传递给海外中国留学人员。目前大多数海外留学人员仍然选择留在当地，同时考虑到一些留学人员特别是未成年学生面临的切实困难，外交部正协调有关部门安排临时航班，以逐步、有序方式，将他们接回国内。

关于第二个问题，新冠肺炎疫情发生以来，世界卫生组织在谭德塞总干事带领下，积极履行自身职责，秉持客观科学公正立场，为协助各国应对疫情、推动国际抗疫合作发挥了重要作用，得到国际社会普遍认可和高度赞誉。刚刚结束的二十国集团领导人特别峰会发表声明强调，要完全支持并承诺进一步增强世界卫生组织在协调国际抗疫行动方面的职责。中方将一如既往坚定支持世界卫生组织工作，支持世界卫生组织在全球抗疫合作中继续发挥领导作用。

在当前全球疫情快速蔓延形势下，美方表示将暂停向世界卫生组织缴纳会费，将严重影响世卫组织的正常运作，不利于国际抗疫合作。希望各国同舟共济、守望相助，共同为全球抗击疫情做出贡献。

澎湃新闻记者：世界知识产权组织（WIPO）7日发布报告称，2019年中国超越美国成为国际专利申请量最大来源国。中国国际专利申请数量20年内增长200倍。WIPO总干事高锐称，中国的成就归功于中国领导人深思熟虑的战略，即推动创新和提高经济运行价值水平。中方对此有何评论？

赵立坚：中国政府高度重视知识产权保护，从加强顶层设计、完善法律法规、改革体制机制，加强司法和行政保护等方面，采取切实措施，不断加大保护力度，全社会创新活力迸发，取得了举世公认的巨大成就。近年来，中国大力实施创新驱动发展战略和知识产权战略，在全社会牢固树立起“保护知识产权就是保护创新”的理念，不断加大创新和研发投入，2019年全年研发经费支出约22000亿元，较上年增长10.5%。同时，加强知识产权保护，积极营造尊重知识价值的营商环境，创造良好创新生态环境。2019年中国通过《专利合作条约》（PCT）途径提交了约5.9万件专利申请，年增长率为10.6%，成为提交国际专利申请量最多的国家，这是中国不断加强知识产权保护的结果，也进一步表明中国创新能力和社会公众知识产权意识大幅提升，中国企业越来越重视自身知识产权的保护，中国已经成为创新和知识产权大国。

未来，中国将继续推动创新发展，进一步强化知识产权保护，更大力度加强知识产权保护国际合作。中方愿与世界知识产权组织和各国不断加强知识产权领域的国际合作，共同促进全球创新和知识产权发展。

路透社记者：请问中国政府和企业迄今为止向国际社会捐赠抗疫医疗物资的总额是多少？

赵立坚：当前，中国在继续做好国内疫情防控的同时，也在尽己所能为其他有需要的国家提供力所能及的支持和帮助，这既是出于人道主义精神，也是对此前各国支持中方的投桃报李。我们这么说，也是这么做的。

至于你关心的具体数额，考虑到有关数据每天都在变化，我可以会后帮你向有关部门询问。

彭博社记者：我有一个关于供应链的问题。日本出台了一项价值22亿美元的经济计划，旨在帮助本国制造商从中国等受新冠肺炎疫情影响的国家转移海外工厂，避免因疫情对企业供应链造成影响。中方对此有何回应？

赵立坚：新冠肺炎疫情目前在全球多点暴发，对世界经济产生了深远影响。当前，中国抗击疫情取得重要进展，推动经济社会发展尽早恢复正常。我们希望世界各国也能采取相应措施，尽量减少疫情带给世界经济和全球供应链的影响，共同维护全球供应链的稳定，推动世界经济重回正常发展的轨道。

北京日报记者：中国援柬埔寨医疗专家组昨天已完成任务回国。你能否简要介绍此次专家组赴柬开展工作情况？

赵立坚：4月7日，中国援柬埔寨医疗专家组已经完成任务回国。专家组由国家卫生健康委组建，广西卫生健康委选派，于3月23日抵达金边，是中国向东盟国家派遣的第一支抗疫医疗队。

专家组在柬埔寨期间，每天都在同病毒赛跑，走访医院、社区、机场、酒店以及工业园区，多次向柬方提出建议，分享重症和危重症病例诊疗方面的经验。此外，专家组还对中国在柬公民开展了医疗卫生指导和帮助。

中国医疗专家组工作赢得了柬埔寨各界的赞誉。洪森首相表示，贫穷时相亲相爱，困难时识真心朋友，中国医疗专家组援柬是柬中两国人民“患难见真情”的又一生动例证。柬埔寨网民还用中国传统民歌《刘三姐》的经典旋律配上柬语歌词，向中国医疗专家组表达真挚的谢意。

中方愿根据柬方抗疫需要，继续向柬埔寨朋友提供力所能及的支持和帮助，争取早日赢得这场疫情防控阻击战的最终胜利。

最后我想说：柬埔寨加油！

(责编：刘洁妍、杨牧)