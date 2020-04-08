印尼新冠肺炎累计确诊病例升至2956例

人民网雅加达4月8日电（记者徐伟）印尼政府新冠肺炎事务发言人尤里安托4月8日证实，印尼新冠肺炎累计确诊病例已升至2956例，新增确诊病例218例。目前，有222名患者被治愈，另有240例死亡病例。过去24小时内，印尼新冠肺炎治愈患者新增18人，死亡病例增加19例。

印尼国企部8日介绍说，印尼政府将会尽快向国内多省下发最新进口的新冠肺炎检测设备。据悉，这批设备主要分为两种类型，一种为病毒RNA自动提取器，另一种为PCR检测仪，印尼政府希望在新型设备助力下，能够实现每日1万次新冠肺炎样本检测。

印尼政府公布的最新数据显示，截至4月8日，印尼新冠肺炎疫情最为严重的雅加达省已有1470例确诊病例，约占印尼总确诊病例的49.7%。雅加达省目前已有114例死亡病例，约占印尼总死亡病例的47.5%。

据当地媒体8日报道，雅加达省长阿尼斯7日发表声明确认，雅加达将于4月10日起“实质性”进入大规模社会限制状态。声明说，这种状态将从6时至18时期间对雅加达所有公共交通运营予以限制。同时，雅加达省政府将下令关闭办公场所，但具体执行细节尚未公布。此外，雅加达省政府还将对私家车辆采取诸如限制乘客人数等举措，并将禁止乘客使用摩托出租车服务。

雅加达省政府提供的数据表明，已有110万雅加达地区民众登记为“日常援助接受者”。受相关政策影响，该省约有260万民众将成弱势群体。尽管雅加达省政府计划将为受影响的民众提供一定补贴，但截至记者发稿时，雅加达省政府还未颁布有关补贴资金分配规划。

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