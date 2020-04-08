中国医疗专家组抵达缅甸协助抗疫

图片由驻缅使馆提供

人民网仰光4月8日电（记者李秉新）4月8日，中国援缅抗疫医疗专家组一行 12人抵达仰光国际机场。中国驻缅甸大使陈海和缅甸卫生体育部部长敏推赴机场迎接。

陈海大使表示，应缅甸政府请求，中国政府派遣抗疫医疗专家组前来协助缅方应对疫情，并随机携带一批 5 吨多的医疗物资，包括缅甸急需的全自动核酸检测设备、口罩、防护服等医疗装备物资以及中西药品。中国专家组千里驰援缅甸，体现了中缅深厚的胞波情谊，也诠释了中缅患难与共、守望相助的命运共同体精神。此次医疗专家组由云南省资深医疗专家组成，包括了呼吸、感染、重症、检测、中医等各方面专家。专家组将同缅甸医疗界同行们共同开展包括经验交流、协助问诊等工作。我们相信双方将开展卓有成效的合作，为缅甸战胜疫情提供助力。

敏推部长表示，衷心感谢中方向缅方派遣抗疫医疗专家组，缅甸政府和人民对此期盼已久。中方是首个有效控制新冠肺炎疫情的国家，我们对此表示钦佩和赞赏，中国经验和做法值得学习借鉴。我们感谢中方在缅甸急需帮助的时候伸出援手，这是缅中友好的象征。希望中方医疗专家组能对缅甸正在开展的疫情防控工作提出意见和建议，双方医疗团队将就此进行会面协商。缅方衷心感谢中方在实验室检测仪器方面对缅提供帮助，这将有助于增强缅甸检测能力，更真实地了解民众感染情况，以便采取相应的措施。相信在中方的帮助下，缅方在疫情防控、诊疗等方面的应对能力必将得到进一步提升，有助于缅方尽早控制并战胜疫情。

中国抗疫医疗专家组共12名成员，由云南省疾控中心、 昆明医科大学第一附属医院、云南省中医医院有关专家组成，云南省卫生健康委中医药管理局副局长杨丽娟担任组长。专家组随包机携带总重5.3吨的抗疫物资捐赠缅方，包括全自动核酸提取仪、荧光定量 PCR仪、EP管离心机、检测试剂等一批实验室核酸检测仪器设备、试剂和耗材，同时还包括8500只医用 N95口罩、6万只一次性医用口罩、5500套医用 防护服等医疗防护物资及一批中西药品。

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