妄称“人道”掩盖不了美式“霸道”和“无道”

4月8日，中国武汉解禁。《纽约时报》称，这是中国抗疫取得阶段性胜利的有力标志。此时，英国首相约翰逊已在重症监护室住了两晚，美国总统特朗普则威胁撤销对世界卫生组织的资助。此时此刻，还有什么说辞能让美国找回些面子？8日，美国国务卿蓬佩奥在记者会上骄傲地宣布：“美国是引领世界的人性良善之光。”

蓬佩奥的强行“贴金”迅速被舆论揭底。西方社交媒体用户讽刺道：“那这个世界得有多黑暗。”推特用户Judy Voting Blue质问蓬佩奥：传播这种谎言时是否能睡得安稳？问问曾经的盟友是什么感受？不援助任何物资，这是不是人道？

4月7日是世界卫生日。世卫组织总干事谭德塞在推特上贴出了一张图片，由数十个鼓掌的表情组成，向卫生系统的英雄们致敬。随后，推特官方（Twitter）呼吁用户发推，为全球所有了不起的医护工作者鼓掌。

但同一日，美国总统特朗普作出了截然不同的反应，他抨击世卫组织，污蔑其以中国为中心，在疫情期间作出错误建议，搞砸防疫工作。还威胁说，“正考虑停止向世卫组织提供资金”。

实际上，世卫组织在危机早期就已经鸣响警钟。1月30日，世卫宣布新冠疫情为“国际关注的公共卫生紧急事件”。1天后，美国卫生部部长宣布，该国进入公共卫生紧急状态，但直到数周之后，特朗普才宣布全国紧急状态。

很明显，经过了几轮甩锅不成功后，美方又选择了一个新的“政治敌人”作为攻击和嫁祸的目标——世卫组织。在致命病毒全球肆虐的时候，在医护和科研人员努力拯救生命的时候，在本该向这些人致敬的世界卫生日，威胁要撤销对一个重要卫生机构的资金支持，真是对“人性之光”的绝佳讽刺。

“美国不是人性之光，而是霸凌者。对世卫组织的威胁表明，如果有人拒绝走他们设定的道路，美国就要欺侮他。”正如当前舆论所言，美国在疫情中的所作所为，并非“人道”，而是“霸道”。

新冠病毒是一场人道主义危机，美国则积极地抑制了各国应对这一危机的能力。美国拒绝减轻对古巴、伊朗和委内瑞拉的制裁。美国媒体指出，伊朗是受到疫情影响最严重的国家之一，美国制裁将削弱其医疗系统。这不仅可能导致一个国家的防疫失败，并可能因此将整个世界拖入风险，应该受到道义谴责。美国不仅不是援助者，还扮演了一个加害者的角色。美国不仅对自己敌人的苦难表现冷漠，对盟友同样缺乏怜悯。除了对欧洲伙伴“零援助”，还突然单边禁止欧洲旅客入境，受到欧洲盟友一致谴责。

《纽约时报》8日指出，牟取暴利的医疗卫生系统、支离破碎的政府、以及道德领导力的真空，正让美国民众在疫情的肆虐中裸奔。

某些政客应该看到，在危机面前，真正的人道主义是将人民的生命安全放在第一位，是不带意识形态偏见的共情。团结合作、雪中送炭，才是值得国际社会倍加珍视的人道主义。

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