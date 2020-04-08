圣多美普林西比总理：中国抗疫经验弥足珍贵

人民网约翰内斯堡4月8日电 （记者 万宇）圣多美消息：4月7日，驻圣多美和普林西比大使王卫拜会圣普总理热苏斯，圣普卫生部长内韦斯以及中国援圣普医疗队队长陈亿等在座。热苏斯在会谈中感谢中方提供的抗击新冠肺炎疫情援助，表示中国的经验弥足珍贵。

王卫大使向热苏斯总理通报了中国通过政府和民间渠道向包括圣普在内的非洲国家捐赠抗击新冠肺炎疫情物资情况，并请援圣普医疗队队长陈亿结合圣普疫情防控形势及特点，有针对性地详细介绍中方经验、提供相关建议。

热苏斯对中国向非洲特别是圣普提供抗疫援助表示衷心感谢。他认真听取中方介绍后表示，中国的经验弥足珍贵，特别是中方善于立足实际情况，创造性地充分利用现有条件，这对圣普做好疫情防控工作很有启发。热苏斯还对疫情发生以来中方始终毫无保留地与圣普分享宝贵抗疫经验、为圣普疫情防控工作献计献策表示诚挚感谢。

热苏斯6日宣布，该国出现首个新冠肺炎确诊病例。 热苏斯在当天的讲话中表示，根据送往加蓬的样本检测结果，圣多美和普林西比确诊4例新冠病毒感染病例。政府将召开特别部长会议，出台更加严格的防疫措施。往返圣多美和普林西比两岛间的航班全部暂停。

3月17日，为应对新冠疫情，圣多美和普林西比宣布进入公共卫生紧急状态。

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