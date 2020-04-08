36家国际商协会发出联合倡议：共同维护全球正常的经济社会秩序

【环球网报道 记者 李晓丹】2020年4月8日，环球网、“一带一路”国际商协会大会组委会联合36家国际商协会，发出《关于加强各国商协会组织抗击新冠肺炎疫情 共同维护全球经济社会秩序的联合倡议》。

倡议提出，在新冠肺炎疫情处于国际范围内快速传播、国际经济贸易受到严重影响的大背景下，各国商会、行业协会等应积极发挥社会组织力量，促进全球商协会齐心协力、团结应对，共同维护全球正常的经济秩序。

这36家商协会同意，疫情过后，将继续利用“一带一路”国际商协会大会等国际会议和活动，搭建商品展示交易、经贸洽谈、新品发布、技术与信息交流的国际合作平台，汇聚全球优势资源，为世界经济复苏和社会发展注入正能量，培育新动力。

截止目前，确定联合发起该倡议的有36家国际商协会。还有更多商协会正在积极加入。

倡议内容如下：

确认参加商会共36个（排名按字母顺序）

1. 中国澳大利亚商会

2. 奥中国际经济贸易促进会

3. 奥中企业交流协会

4. 博茨瓦纳中资企业协会

5. 柬中投资协会

6. 北京温州企业商会

7. 中国健康管理协会

8. 中国民营科技实业家协会

9. 中法工业协会

10. 德国国际企业家商会

11. 希腊雅典商会

12. 希腊一带一路协会

13. 印度工商会联合会

14. 中国以色列商会

15. 马来西亚一带一路委员会

16. 墨西哥中资企业协会

17. 蒙中贸易促进会

18. 莫桑比克中国商会

19. 拉希姆亚尔汗商会

20. 俄罗斯亚洲工业企业家联合会

21. 中国新加坡商会

22. 南非-中国经贸协会

23. 西班牙新丝路协会

24. 瑞典瑞中国际商会

25. 坦桑尼亚工农商商会

26. 泰国国际贸易商协会

27. 美国国际商会

28. 美国中美总商会

29. 非中合作与发展投资协会

30. 中国-阿拉伯国家贸易促进会

31. 一带一路澳洲总商会

32. 荷比卢中国商会

33. 欧美工商会

34. 世界国际品牌发展委员会

35. 亚欧非贸易投资联合促进会

36. 中葡拉美国际商会

(责编：崔越、杨牧)