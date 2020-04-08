新华国际时评：书写中外携手抗疫的时代答卷

新华社北京4月8日电 题：书写中外携手抗疫的时代答卷

新华社记者韩梁

4月8日，伴随着武汉“苏醒”，中国抗击新冠疫情迎来重要里程碑，也为全球抗疫带来曙光和信心。近日，中国发布新冠疫情信息、推进疫情防控国际合作纪事，以时间轴为线索，梳理这段中国同世界携手抗疫的不凡历程。

这条密集的时间线，标注着国家记忆与民族精神，记录着中国方案与行动，彰显着中国担当与使命，镌刻着全球风雨同舟的历史瞬间。

这是一场注定改写历史的危机：全球多点暴发，140多万确诊病例，波及200多个国家和地区，冲击世界政治、经济、公共卫生安全等诸多领域。疫情防控已成为一场维护人类健康福祉之战、维护世界发展繁荣之战。中国最早投入战斗，付出巨大代价和牺牲，取得来之不易的阶段性成果，为各国抗疫赢得宝贵时间，在这场全球大考中交出了无愧于时代的答卷。

切实有效的中国方案与行动，为全球抗疫提供务实路径。1月3日起，定期与世界卫生组织等多方及时通报疫情信息；1月12日，第一时间与全球分享病毒全基因序列信息；迄今与全球180个国家、10多个国际和地区组织分享疫情防控和诊疗方案，同100多个国家和国际组织举行专家视频会议；中外研究人员联合发表学术论文，携手加强科研攻关合作，开展药物和疫苗联合研发……危机中，中国把摸着石头过河、实践中积累的宝贵经验与世界无私分享，积极推进疫情防控国际交流合作，为遏制疫情传播、维护各国人民生命安全作出重要贡献。

兼济天下的中国担当和善行义举，为全球抗疫提供强大支撑。中国最早直面疫情挑战，艰难时期得到多国暖心相助。如今他国遭遇“至暗时刻”，中国感同身受伸出援手。中国援建伊拉克核酸检测实验室，缓解当地病例筛查燃眉之急；中国医疗专家组“逆行”欧洲疫情“震中”，传授宝贵防疫经验；中国企业雪中送炭，在非洲多国免费改造新冠病例定点医院……在疫情最重的地区，在全球防疫的薄弱环节，中国身影从未缺席。

纪事中的一组数据令人触动：中国政府已向120个国家和4个国际组织提供物资援助，中国地方政府已通过国际友好城市等渠道向50多个国家捐赠医疗物资，中国企业已向100多个国家和国际组织捐赠医疗物资。这场新中国成立以来援助时间最集中、涉及范围最广的紧急人道主义行动背后，是不让任何国家掉队、携手共筑全球“安全网”的大国担当，闪耀着生命至上、扶危济困的人道主义光芒。这些大爱和善举，赢得世界敬意。

中国以团结精神和人类视野凝聚共识，为全球战“疫”提供思想指引。没有什么比全球公共卫生危机更能印证人类命运相联、休戚与共的现实，也没有什么比全球合作抗疫更能凸显构建人类命运共同体的迫切。不久前的二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会上，中国领导人就加强疫情防控国际合作、稳定世界经济提出一系列重要主张，强调行动、团结、合作的重要性和紧迫性。中国倡议针对“盲点”“痛点”精准施策，得到国际社会积极响应。

从支持国际组织发挥应有作用，到携手各国完善全球公共卫生治理，从有力有序推动复工复产，确保全球产业链开放、稳定、安全，到对冲种族歧视、排外主义等“逆全球化”暗流，从携手各国共建“健康丝绸之路”，到打造人类卫生健康共同体，中国知行合一，践行人类命运共同体理念，为推动抗击疫情国际合作注入强大精神力量。

透过这场全球危机，更多人拨开现实迷雾，越来越清晰认识到：一国独大的霸权世界，零和博弈的对立世界，罔顾公义的冷漠世界，只能加剧危机和矛盾，无法为人类带来真正福祉。在全球抗疫的历史时刻，人类正站在一个构建命运共同体的新起点。担当共同责任，维护共同利益，以共生共荣逻辑替代“丛林法则”，以理性消除偏见，以行动赶走犹豫，守望相助，共克时艰，世界终将走出疫情黑夜，迎来黎明曙光。

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