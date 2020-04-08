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王毅：中瑞应共同努力确保产业链供应链稳定

2020年04月08日15:23  来源：新华网
 

新华社北京4月8日电 4月7日，国务委员兼外交部长王毅应约同瑞士联邦委员兼外长卡西斯通电话。

王毅表示，经过中国人民艰苦卓绝努力，中国总体上控制住了国内疫情，但仍面临疫情反弹风险尤其是外部输入的挑战。这充分说明，疫情没有国界、种族之分，各国属于同一个人类命运共同体，应当同舟共济，共克时艰。

王毅说，在中方抗疫过程中，瑞士政府和人民给予了宝贵支持。清明节期间，中国举行对抗疫牺牲烈士和逝世同胞的哀悼活动，瑞士驻华使领馆主动降半旗参与，体现了瑞士人民对中国人民的友好情谊，中方对此表示感谢。

王毅表示，中方正在尽己所能为世界各国抗疫提供支持，已经建立绿色通道，以保障抗疫物资的快速便捷运送。呼吸机是当前各国抗疫最为紧缺的医疗设备，中方急世界之所急，正日以继夜开足马力加快生产。瑞士等国是呼吸机重要零部件供应方，希望大幅增加供给，助力企业提高产量，缓解各国燃眉之急。这不仅能为全球的抗疫斗争提供物资保障，也有助于保持全球产业链、供应链的稳定。中方还愿与瑞方加强在药品、疫苗研发等方面的合作。希望并相信瑞方能切实保障在瑞中国侨民和留学生的健康和安全。

王毅说，面对疫情对全人类健康安全带来的严峻挑战，国际社会应放弃偏见与猜忌，加强团结与协作。相信包括瑞士在内的国际社会能够公正评价中国抗疫努力，坚决抵制借疫情进行政治炒作的言行。今年是中瑞建交70周年，相信双方共同抗疫的经历将进一步巩固深化中瑞友好。

卡西斯表示，瑞方祝贺中方抗疫斗争取得重要成果，感谢中方对瑞士抗击疫情提供的支持和帮助，愿在呼吸机生产、药品和疫苗研发等方面与中方加强合作，共同确保产业链、供应链稳定，减少疫情对两国经贸合作的影响。瑞士不赞成也不参与将疫情政治化，目前国际社会需要的是团结合作，而不是相互指责。瑞方将善待中国在瑞公民和留学生，确保他们的健康和安全，愿在与中方携手战胜疫情后，共同庆祝两国建交70周年。

(责编：崔越、燕勐)
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