新华社北京4月8日电（国际观察）俄美态度一热一冷 核军控条约难再续

新华社记者王晨笛 孙萍

俄罗斯与美国之间的《新削减战略武器条约》8日迎来签署10周年。在美国去年单方面退出《中导条约》后，《新削减战略武器条约》是目前俄美两国间仅存的主要军控条约。该条约将于2021年2月到期，而俄美双方仍未就是否续约达成一致。

分析人士指出，《新削减战略武器条约》的存废不仅考验俄美关系，同时也对世界核安全具有重要意义。目前看来，俄美态度一热一冷，续约面临较大难度。

时间所剩不多

《新削减战略武器条约》旨在限制俄美两国核武器数量，由时任美国总统奥巴马和时任俄罗斯总统梅德韦杰夫于2010年签署，2011年2月正式生效，有效期10年。

分析人士指出，目前距离《新削减战略武器条约》到期还有不到一年，留给双方的续约谈判时间所剩不多，而俄美之间尚未展开任何实质性磋商。双方的主要分歧在于，是否需要用一个新条约来取代《新削减战略武器条约》。

近年来，俄美分别研发了一系列新型武器。俄军已装备“匕首”高超音速导弹、“佩列斯韦特”激光武器系统和“口径”巡航导弹，俄战略火箭部队已开始装备“先锋”高超音速导弹。而美国也在研发AGM-183A高超音速导弹。

美国前驻俄大使亨茨曼曾表示，《新削减战略武器条约》签署时，网络战、高超音速导弹等尚未出现，因而或许有理由把非核武器纳入新版条约。

虽然俄罗斯同意与美国一同管控新型武器，但俄方认为已经没有足够时间来制定一个完善的新条约以替代《新削减战略武器条约》。

俄方姿态积极

俄罗斯近来不断释放愿意续约的积极信号。俄方已向美方提议，将《新削减战略武器条约》有效期延长5年，但美方尚未做出正式回应。

俄外长拉夫罗夫日前表示，延长该条约有效期有利于维护全球战略稳定，可以避免导弹与核武器军控体系的全面崩溃。俄方希望美方尽快就此做出回应。

俄方还在去年11月向美方展示了“先锋”高超音速导弹——俄军事专家说，该导弹可“突破目前世界上所有防空及反导系统”。俄媒体称此举是为了“维持《新削减战略武器条约》的可行性与有效性”。

拉夫罗夫此前早有表示，为延长该条约，俄方已准备好将“先锋”高超音速导弹和“萨尔马特”洲际弹道导弹纳入条约，并可向美方展示“萨尔马特”导弹。

有专家认为，自2014年乌克兰危机爆发以来，俄罗斯长期遭受西方制裁，经济增长乏力，无力与美国展开核军备竞赛。因此，续约更加符合俄罗斯的利益。

美方消极应对

与俄罗斯相反，美方对续约态度消极。据媒体报道，美国总统特朗普曾称《新削减战略武器条约》是奥巴马政府留下的一笔糟糕交易，因为该条约对俄罗斯更有利。在美国前总统国家安全事务助理博尔顿看来，由于没有涵盖短程战术核武器和俄罗斯研制的新型运载工具，该条约“从一开始就有缺点”，并且严重限制了美国的能力。

在俄美博弈加剧的背景下，美国不会放弃利用续约问题对俄罗斯施压。此前在《中导条约》风波期间，俄方一度以较为缓和的姿态应对，而美国却步步紧逼，甚至迫使俄公开展示被美方指控“违反条约”的9M729型陆基巡航导弹。尝到甜头的美国可能会利用《新削减战略武器条约》这一两国间最后的主要军控条约，迫使俄方做出某些让步。

分析人士指出，《新削减战略武器条约》失效可能引发俄美间新一轮军备竞赛。面对俄方的积极表态，美方如继续消极应对，将面临国际舆论压力。

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